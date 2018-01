Dnevno – Ekskluzive: Likuidimin në Kosovë e bënë shërbimet sekrete serbe!

E përditshmja kroate Dnevno në një publikim të sajnën siglën ekskluzive thotë se vrasja e Oliver Ivanoviqit është bërë nga shërbimet sekrete serbe, raporton Kosova.info.

Devno në publikimin e saj thekson se vrasja e Ivanoviqit, lider i iniciativës qytetare “SDP” deri në themel ka tronditur Serbinë dhe Kosovën por ka shqetësuar edhe vendet fqinjë që pasqyrojnë tensionet e përditshme ndërmjet dy vendeve. Ivanoviqin, prokuroria e Kosovës e akuzonte për krime lufte ndaj popullatës civile në Kosovë të kryer nga viti 1999 deri në vitin 2000 duke e akuzuar si udhëheqës I formacioneve paraushtarake. Dhe derisa fajësia e kosovarëve për shumë kë imponohet si përgjigje e vetme e paragjykuar në pyetjen kush “është vrasësi”, ndërsa luftën e parasheh si rrjedhë logjike, burime mirë të informuara të Beogradit, citohet ti kenë zbardhur këtij portali anën tjetër të rrëfimit: “Nuk do të ketë kurrfarë pasoja as që do të ndodhë ndonjë luftë në mes Serbisë dhe Kosovës. Është më se e qartë se e ka likuiduar shërbimi sekret dhe se Serbia e ka lejuar. Ivanoviq është shkolluar në Zagreb dhe ka qenë bashkëpunëtor i KOS-it, dhe nuk është sekret se ka qenë njeri i besimit të Aleksandër Vasiljeviqit, shef I shërbimit të KOS. Pasi ka mbajtur dënimin, ka filluar ti “zbardhë “ të tjetër për krime lufte. Është vështir tani të shitet historia se shërbimet sekret nuk kanë ditur si do të ndodhë kjo. Serbia zyrtare vrasjen e Ivanoviqit e ka lejuar heshturazi dhe të mos ngritët pluhuri i madh mediatik, për këtë pas nesër askush nuk do të flasë. Teoria e burimit tonë, është e mundur ta ketë bazën në faktin se dy ditë para atentatit DASH ka lëshuar paralajmërimin alarmues për Kosovë ku tërhoqi vërejtjen në terrorizmin e mundshëm dhe dhunën e motivuar politike që po paraqitet në tërë vendin. Se vrasja e politikanit serb është organizuar nga Serbia zyrtare, është i mendimit edhe bashkëbiseduesi tjetër i këtij portal nga Serbia, njohës i mirë i rrethanave politike. Por ai konsideron se motive i vrasjes nuk ka lidhje me krimet e luftës.

“Serbët nuk e kanë të panjohur, eliminimi i cilit do politikan që nuk e kanë të përshtatshëm. Ne kemi shërbimin e zbulimit dhe kundërzbulimit të fortë. Kreu ynë aktual është i vetëdijshëm që këtë vit duhet ta njohim Kosovën…Duke qenë që Ivanoviqi me aktgjykimin e tij fajësoi kosovarët, ka qenë zgjedhje ideale për likuidim me anë të së cilës Serbia do ta drejtonte gishtin nga Kosova. Thjeshtë kanë kërkuar mënyrën për të ndërprerë bisedimet…” Për urgjencën e zgjidhjes së situatës kosovare-serbe, këto ditë kanë raportuar mediat serbe: “Amerikanët kanë humbur durimin sepse dëshirojnë ta përmbyllin historinë për Kosovën si shtet I pavarur I pranuar në KB, që pushteti aktual në Beograd është dashur ta përfundojë më 2015. Tani do të bëjë gjithë cështë e mundur ta marrin atë që kanë skicuar, sepse për shkak të premtimit të kreut shtetëror serb se do të përfundojnë Kosovë e kanë mbështet Vucicin dhe pushtetin e tij dhe se kanë mbyllur sytë para ngufatjes së opozitës dhe cezurën mediale”. A është kjo vrasje zgjidhja të cilën e ka ndërmarrë vetë Aleksandër Vucici që ti shmanget njohjes së Kosovës, me siguri se kurrë nuk do të dihet. Por pasi I është drejtuar në mënyrë dramatike opinionit publik ka zbardhur më shumë se sa duhej. Vucic ka shprehur dëshirën që Serbia të udhëheq hetimet, ka premtuar gjetjen e vrasësit dhe është përplasur me të gjithë që kanë gjykuar të mendojnë se pikërisht ai ka diçka me këtë”. /Kosova.info/