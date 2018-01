Dita nuk ka mbaruar ende… Meri: Takime të këndshme erotike për këtë shenjë

*Parashikimi Astrologjik dt 3 Janar 2018

Pas hënës së Plotë në Gaforre që çeli ciklin e eklipseve për vitin 2018, sot kemi një lidhje mjaft optimiste midis Afërditës në Bricjap dhe Neptunit në Peshk.

Me Afërditën në Bricjap ku ndjenja u fut në kushte dhe u shmang shprehja e ndjenjave duke ndjekur detyrimet tona me përgjegjësi, ndikimi i hënës së plotë në Gaforre, e ngarkoi më shumë ndërgjegjen tonë me ndjenja, duke i bërë kushtet dhe përgjegjësitë të dukeshin më shumë, pra në një ambient jo të sigurt, marrëdhëniet personale kaluan një krize, por edhe ato ekonomiket po ashtu.

Por sot, lidhja e Afërditës me Neptunin sjell shpresë dhe i ëmbëlson marrëdhëniet dhe shkëmbimet ekonomike.

Kjo për shkak se Neptuni është ëndrra dhe frymëzimi, kurse Afërdita është arti, është cilësia dhe shijimi i gjithçkaje që ndalohet për shkak të rrethanave.

Dashi mund të pretendojë për realizimin e një ndjenje apo ëndrre e cila lidhet me punën dhe ekonominë apo jetën personale.

Demi do realizojë qëllimin e vetë më të madh, apo do shikojë dritë jeshile në tunel më në fund.

Binjaket do kenë një lajm të mire në jetën personale apo në çështjet ekonomike.

Gaforrja do dalë nga pritshmëritë dhe ndjeshmëritë e hënës së plotë në shenjë e vetë dhe do ketë takime dhe afrimitete interesante dhe udhëtime.

Luani do ketë një fillim të ri pune dhe do ndjehet mire pas një frike dhe një mbyllje psikologjike.

Virgjëresha do tentojë një normalizim bashkëpunimi apo lidhjeje personale e cila realizohet si të ishte një ëndërr.

Peshorja do ketë një përmirësim të dukshëm të bazës së vet të sigurisë ku sot do ketë vlerësim nga të afërmit dhe dhurime.

Akrepi mund të shijojë takimet me të këndshme erotike dhe një diskutim i cili i hap rruge një lidhje shume të mire pune apo personale.

Shigjetari do ketë fat në ekonomi dhe në biznese familjare. Blerje shitje pasurish të patundshme favorizohen.

Bricjapi do ketë fat në mbështetje në pune dhe në çift. Çdo gjë merr rrugën e vetë për mirë.

Ujori do stabilizojë planet dhe bazën ekonomike për ti realizuar të gjitha ato projekte qe ka në kokë.

Peshqit do kenë një ditë ideale ku askush nuk do ti kundërshtojë apo refuzoj në çdo aspekt.