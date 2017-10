Dita kur keni lindur, zbardhë detaje të rëndësishme të jetës

A keni lindur nën rrethanat me fat? Në astrologji , dita e lindjes, vlerësohet tregues mjaft I rëndësisshëm i cilësive dhe rrugës jetësore.

E hënë

Të hënën sundon Hëna, planet e ndryshueshme, dhe njerëzit e lindur në këtë ditë kanë disponim të ndryshueshëm. Me rëndësi e kanë që të kenë mbështetje të fortë dhe që familja, miqtë e më vonë edhe partneri është me ta.

E martë

Sundues I së martës është planeti Mars, simbol i energjisë dhe forcës, ndërsa këtë emër në mitologjin romake e ka bartur zoti I luftës. Njerëzit e lindur në këtë ditë janë luftëtarë, janë mjaft rezistues dhe nervoz.

E mërkurë

Të mërkurën sundon Merkuri, planeti I komunikimit dhe intelegjencës. Personat e lindur në këtë ditë janë intelegjent të mëdhenjë. Për ta shpesh flitet se kanë ndikim të madh tek njerëzit e tjerë. Kanë dëshir të dinë shumë, për cka pandërprerë u nevojiten sfidat.

E enjte

Ditën e katërt në javë udhëheq Jupiteri, simbol i optimizmit dhe humorit dhe këto dy cilësi I bëjnë njerëzit e bukur të lindur të enjten. Dallohen nga nevoja për liri dhe pavarësi për cka rrallë qëndrojnë gjatë në një vend.

E premte

Venera ka “fituar” të premten. Planeti I dashurisë dhe bukurisë I ka dhënë personave që në jetë kanë ardhur ditën e pestë të javës, talent për art dhe sensibilitetin e shprehur. Duke lënë përshtypjen sikur jetojnë në në një botë të tyre, janë të prirur për dëshira idealiste, në dashuri romantik. Duan dhe vlerësojnë bukurin dhe përpiqen që me të të plotësojnë jetën.

E shtunë

Kush ka lindur të shtunën, është praktik dhe racional. Shpesh më të pjekur se gjenerata e tyre. Nuk dëshirojnë ndryshime, sepse jo pak është mungesa e vetbesimit. Për karakteristika të tilla fajtor është planeti Saturn.

E diela

Kjo ditë është nën kontrollin rrezatues të Diellit. Sipas besimit popullor, e diela është ditë me fat, ndërsa njerëzit e lindur në këtë javë janë mjaft karizmatik , të kujdessshëm dhe optimist. Gjithmonë I tërheq dicka më ndryshe, ndërsa për ta nuk është nënshtrimi i normave shoqërore. Njëkohësisht janë mjaft stabil.

