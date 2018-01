Dita e Shën Valentinit po vjen, këtu i keni 25 ide të bukura për më të dashurit tuaj

A është më e rëndësishme të duash … apo të të duan?

Shumica prej nesh do të pajtoheshin me fjalët e Xhorxh Eliotit, “Më pëlqen jo vetëm të jem i dashuruar, por edhe të them që jam i dashuruar”.

Dita e Shën Valentinit është rasti kur ju mund të përjetoni të dyja.

Me pak ndihmë nga miqtë tanë, këtu janë 25 mënyra kreative për t’i treguar të dashurit tuaj, “Unë të dua”.

1. Në copa të vogla letre shkruani çdo lloj puthje që mund të mendoni (shembuj: pasionant, në faqe, etj). Pastaj mbusheni një qese të kuqe me “puthjet” tuaja dhe t’ia jepni bashkëshortit tuaj. Pyetni bashkëshortin tuaj të tërheqë disa copa letre nga qesja, dhe pastaj jepni dashurinë tuaj çfarëdo lloj puthje është përshkruar në secilën letër.

2. Bëni një libër përse e doni bashkëshortin tuaj dhe pse jeni mirënjohës për të. Gruaja që dërgoi këtë ide shkroi: “Ai e donte! Tha se ishte dhurata më e mirë që ai ka marrë ndonjëherë. Dhe më ndihmoi të përqendrohesha në gjërat që unë dua për burrin tim dhe jo të metat e tij. ”

3. Pasi shijoni një darkë qirinjsh për dy persona në shtëpi, jepni bashkëshortit tuaj një masazh dhe shikoni një film romantik.

4. Befasoni bashkëshortin tuaj me një udhëtim të veçantë së bashku.

5. Jepni gruas suaj një duzinë trëndafili. Në secilën varg bashkëngjitni një shënim për një datë të ardhshme – për të bërë diçka që ajo do të gëzonte.

6. Nëse është e mundur, shkoni në një takim me bashkëshortin tuaj në një restorant që ju pëlqeu kur u takuat për herë të parë. Pasi të vendosni ushqimin tuaj, merrni pak kohë për të shënuar kujtimet e preferuara nga viti i kaluar.

8. Jepi 11 trëndafila gruas tënde, dhe pastaj t’i jepni asaj një të 12-ti, duke e lexuar atë një poemë dashurie.

9. Plotësoni një kuti të madhe me balona heliumi dhe dhurata të veçanta për Ditën e Shën Valentinit.

10. Krijo një mbrëmje intime të Ditës së Shën Valentinit në shtëpi, pa fëmijët.

11. Porosit ushqim nga një restorant të marrë jashtë.

12. Privatësia dhe moti lejojnë, të shikojnë një film romantik në kuvertën tuaj ose oborr.

13. Nëse jeni të ndarë në milje, dërgoni një paketë të mbushur me gjëra që janë të kuqe.

14. Bëni një ushqim me simbole dashurie. Shembuj: Shkruaj unë të dua me fasule të varura, bëj një kek në formën e një zemre …

15. Fshehni karamele të vogla në këpucët, veshjen, makinën etj.

16. Gratë, shfaqun në zyrën e burrit tuaj para drekës. Thirrni atë nga parkimi dhe tregoni atij se do ta merrni për një takim drekë dhe se do ta prisni atë sa herë që mund të marrë një pushim. Vishni një veshje të këndshme dhe tregoni atij që ju keni diçka sexy kur ai kthehet në shtëpi. Merre në një vend të këndshëm për drekë dhe kthehu në zyrë. Jepni atij disa puthje të mëdha duke i thënë atij se sa i lumtur jeni të martoheni me të dhe i thoni atij se do ta presësh kur të kthehet në shtëpi.

17. Plotësoni një kavanoz me karamele të Shën Valentinit dhe shënime për bashkëshortin tuaj. Shembuj të shënimeve janë: “Unë jam aq i kënaqur që Perëndia e bekoi jetën time me një burrë kaq të madh si ju.” Individualisht rrokullisni çdo shënim dhe lidheni atë me një fjongo.

18. Befasoni bashkëshortin tuaj duke marrë një ditë pushimi nga puna dhe shijoni Ditën e Shën Valentinit në shtëpi. Keni një mëngjes të relaksuar së bashku në verandë, kuvertë ose oborr spanjol. Pastaj shkoni në një restorant të preferuar për drekë.

19. Shkruani një poemë për bashkëshortin tuaj.

20. Për kartat e shënimeve individuale, shkruani pse e doni bashkëshortin tuaj. Futni këto karta në një album foto të vogël.

21. Befasoni burrin tuaj kur të vijë në shtëpi nga puna më 14 shkurt. Vendosni një shenjë mirëseardhje në tryezën e kuzhinës dhe lini një gjurmë të puthjeve të kuqe Hershey në dhomën tuaj të gjumit.

22. Me trëndafila në dorë dhe lejen e shefit të gruas, shkoni në vendin e punës dhe lexoni një poemë dashurie për të.

23. Bëni një “14 arsyet që unë të dua” të veçantë për mëngjesin e Shën Valentinit për të dashurën tuaj. Në pjatën e tij / saj, lini një letër ose kartë ku renditen 14 arsye që e doni bashkëshortin tuaj.

24. Nëse është e mundur, dërgoni një kartë të postuar në një qytet që ka një emër romantik si Loveland, Kolorado; Shën Valentinit, Teksas; ose Romance, Arkansas.

25. Pasi bashkëshorti juaj shkon në shtrat, vë në dukje shiritat në timonin e makinës së tij me arsye se e doni, ose dekoroni pasqyrë banjo me puthje të kuq buzësh ose ngjitje të dritares së Shën Valentinit.

Në fund “have fun” më 14 shkurt, dhe mos harroni: Dashuria nuk ka për qëllim të jepet dhe të mirret vetëm në Ditën e Shën Valentinit. Në vend të kësaj, është për t’u praktikuar çdo ditë të vetme të gjithë vitit.