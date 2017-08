Diskutohet për marrëdhëniet aktuale serbo-shqiptare

Organizat Jo Qeveritare Qendra për Zhvillimin e Komuniteteve, Portali KoSSev organizon konferencë me lidhut me marrëdhëniet aktuale serbo-shqiptare.

Heshtjen në aktivitetet dhe lajmet për zgjidhjen e çështjes së Kosovës ka thyer paraqitja e Presidentit Aleksandër Vuçiq në publikun vendor me pyetjen “Pse na nevojitet dialogu i brendshëm për Kosovën?”.

Kjo pyetje ishte titulli i tekstit të tij editorial për gazetat e përditshme serbe, i cili nga ajo kohë interpretohet si ftesë e tij për hapjen e diskutimit ndërmjet serbëve për qasjen ndaj çështjes së Kosovës.

Çka saktësisht paraqet nisma e Vuçiqit, si dhe si do të zhvillohet, respektivisht – çka do mund të pritet në periudhën në vijim kur është fjala jo vetëm për qasjen e Beogradit ndaj çështjes së Kosovës, por edhe të Prishtinës, respektivisht të rolit të bashkësisë ndërkombëtare? Çfarë janë marrëdhëniet e vërteta të serbëve dhe shqiptarëve? A është zhvilluar ndonjëherë dialog ndërmjet popullit serb dhe shqiptar? A është i arsyetuar perceptimi që bashkësia ndërkombëtare u gjet në rrugën pa krye në Kosovë me ndërrimin e ndërkombëtarizimit nga fundi i sh. 20 deri te brukselizimi në vlugun e krizës Evropiane?