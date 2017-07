Njerëzit, sidomos femrat shpenzojnë mjaft para për veshjen, duke investuar për të qenë elegantë dhe të pashëm. Madje ka raste ku zgjedhin edhe veshjet më të shtrenjta.

Dihet se për të bërë shopping duhet kohë, por mbi të gjitha para. Në këtë fotogaleri do të gjeni disa këshilla të thjeshta me pamje të femrave, që shihen të veshura me klas dhe me pak para. Ato ju tregojnë sesi të dukeni bukur para pasqyrës.