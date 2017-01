Diplomacia serbe sërish i kthehet konflikteve me fqinjët

Pasi ishte arritur përfundimi se marrëdhëniet në rajon, ndoshta janë më e keqja në dhjetë vitet e fundit, autoritetet serbe edhe më shumë kanë përkeqësuar marrëdhëniet me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por nuk ka gjasa që marrëdhëniet do të përmirësohen së shpejti, thekson DW, raporton Kosova Info.

“Kur ne menduam se marrëdhëniet e tensionuara në relacionin Beograd – Zagreb dhe Sarajevë kanë mundur të lëvizin në drejtim të duhur, kanë filluar komplikime të reja në relacionin Beograd-Shkup-Podgoricë. Sikur nuk ka pasur mjaft probleme rajonale, Serbia përmes deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashtme Ivica Daçiq ka adresuar kritika të ashpra në llogari të Maqedonisë dhe Malit të Zi, dhe kështu ka komplikuar edhe më tej marrëdhënie të këqija në rajon. Ministri i Jashtëm serb tha se Serbia ka zemëruar Greqinë me faktin se ka njohur Maqedoninë me emrin e saj kushtetues, por nga ana tjetër, Maqedonia ka njohur Kosovën dhe votuan kundër interesave të Serbisë në institucionet ndërkombëtare”, shkruan “DW”.

Fjala është për vendet me të cilat Serbia nuk kishte pothuajse asnjë problem serioze dypalëshe, dhe marrëdhëniet ndërpersonale janë gjithmonë vlerësuar “më shumë se mirë”. Megjithatë, Aleksandra Joksimoviç, kryetare e Qendrës për Politikë të Jashtme, kujton se Maqedonia dhe Mali i Zi ishin të vetmet vende ambasadorët e të cilëve u dëbuan nga Serbia pas njohjes së Kosovës.

“Dhe tani përsëri kemi rrëfimin aktual për kërkesën e Kosovës për anëtarësim në UNESCO. Serbia tani përpiqet që me presion ndaj fqinjit Maqedonisë të sigurojë një votë kundër që të parandalohet që në një cikël të ri lobues të Kosovës të arrijë të bëhet anëtare e UNESCO-s. Unë duhet të them se është e vështirë të pritet që Maqedonia të ndryshojë qëndrimin e saj për shkak të problemeve të brendshme politike që ka – thotë Aleksandra Joksimoviç.

Kryetari i Qendrës për Politikën e Jashtme deklaroi se ka edhe një arsye të rëndësishme pse Serbia tani, në dukje të panxitur iu kujtua të kritikojë Maqedoninë.

“Deri në fund të janarit, Serbinë duhet ta vizitojë kryeministrin grek Aleksis Cipras dhe kjo tani është një kohë e mirë që Greqisë t’i dërgohet një mesazh pozitiv. Marrëdhëniet me Greqinë për një kohë të gjatë nuk shënojnë ndonjë trend pozitiv; nuk ka probleme të veçanta, por shumë rrallë vije deri te takimet në nivelin më të lartë. Deklaratat e Ministrit të Jashtëm të Serbisë, për Alexander Popov, kryetar i Qendrës për Rajonizim, janë vështirë të shpjeguara”.

Popov vuri në dukje se kritika e Maqedonisë dhe vendeve të tjera në rajon, nuk mund të nxjerrë ndonjë pikë.

“Ky është një kërcënim me një pushkë të zbrazët nëse Serbia nuk mendon se “vëllai i madh “, që në këtë rast është Rusia mund të hyjë në konflikt me ata që kanë punuar kundër interesave të Serbisë. Por ne dhe ajo mbështetja ruse kushton dhe gjithmonë ajo duhet të kthehet në një farë mënyre” thotë Popov.

Lideri i LSV-s Nenad Canak tha se sjelljet e fundit provokuese të ministrit Dacic paraqesin fyerje në adresë të vendeve fqinjë. Ai tha se pret zëvendësimin sa më të shpejtë të Ivica Dacicit nga posti që mban sepse ka humbur mbetet e fundit kredibile që në emër të cilit do të bisedojë me rrethin vendor dhe evropian.

Ai bëri thirrje në miratimin e Ligjit për lustrim duke shtuar se pas këtij ligji pret që Dacic të përgjigjet me ligjin penal të Serbisë për të gjitha ato që në të kaluarën I ka bërë para dhe pas vitit 2000. Sipas fjalëve të tij Serbisë i duhet zbatimin e lustrimit sepse vetëm kështu nuk do të jenë në situatë që zëdhënësi I krimeve të Milosheviqit përsëri të përleshen me fqinjët dhe nxisin konflikte të reja. /KI/