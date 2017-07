Dimitrov: Ligji për gjuhën shqipe është përshpejtuar

Nuk ka më dyshime, ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni shumë shpejt do të jetësohet. Këtë e konfirmoi shefi i diplomacisë së Maqedonisë, Nikolla Dimitrov ndërkohë homologu i tij shqiptar, Ditmir Bushati paralajmëroi zhvillimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, Shqipëri-Maqedoni, në vjeshtën e këtij viti në Pogradec

Tirane- Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është përshpejtuar. Kështu u shpreh ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë, Nikolla Dimitrov pas takimit me homologun shqiptar, Ditmir Bushati në Tiranë duke hedhur poshtë çdo aludim për vonesat në përmbushjen e këtij premtimi elektoral.

Ndërkohë Bushati paralajmëroi se marrëveshja e dy kriministrave, Rama dhe Zaev në Triestë, për realizimin e një mbledhjeje të përbashkët Shqipëri-Maqedoni do të bëhet realitet në vjeshtën e këtij viti në Pogradec.

Nikolla Dimitrov: Në raport me ligjin per përdorimin e gjuhëve politika është që të bëhet çdo gjë që është në dobi të qytetarëve tane shqiptare por edhe të tjerëve që nuk janë pjesë e kësaj popullate. Kjo duhet të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën, dhe në këtë kontekst jo se po vonohet por përkundrazi po përshejtohet dhe do të kalojë dhe në qeveri, dhe në kuvendin e Republikes së Maqedonisë dhe në komisionin e Venecias që do ndihmojë që ai të jetë në përputhje me Kushtetuten Ky ligj është në interes të Republikës së Maqedonisë

Ditmir Bushati: “Në vijim të bisedës së dakortësisë së dy kryeministrave Zaev dhe Rama në Trieste, bëj të ditur se kemi arritur një marrëveshje, për të zhvilluar mbledhjen e parë të qeverisë të përbashkët, gjate këtij viti, pra vjeshtën e ardhshme në Pogradec. Kjo do të jetë për të lehtësuar projektet strategjike, të ndihmuara dhe nga ndërkombëtaret”

Në vizitën e parë në vendin tonë, Dimitrov tha se ka ardhur koha që së bashku ta bindim Brukselin se është koha që Ballkani seriozisht të fillojë të jetojë.

Nikolla Dimitrov: Kriza e thellë ka vetëbesim, premtimi im është të punojmë në raport me politikën e jashtme dhe të gjithë sëbashku ta bindim Brukselin se është koha që Ballkani seriozisht të fillojë të jetojë. Nëse Evropa do bëjë ndonjë ndryshim diku, atëherë ndryshimi jemi ne.

Nënshkrimi i Deklaratës së Adriatikut do mbahet këtu në Tiranë dhe kjo ka shumë domëthënie për ne, që është vend i 30 anëtar i NATO-su shpreh gjatë konferëncës ministri i jashtëm i Maqedionisu Nikola Dimitrov.