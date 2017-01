Diktatura moderne evropiane dhe shkatërrimi i demokracisë

Shkruan: Dr Hysni ALIU

Fundvitin që lëmë pas, mendova që herën tjetër do të shkruaja pas një viti dhe e kisha shumë seriozisht. Një mik i imi me tha “po viti i ardhshëm është afër”. Më ka qajtë zemra shumë herë, edhe prej hidhërimi edhe prej gëzimi. Për lot hidhërimi kemi pas shumë raste, që nuk dua t’i përmendi. Nga gëzimi kam qajtë kur NATO hyri në Kosovë, kur z. Flora Brovina e puthi token e Kosovës dhe kur Kosova u shpall shtet i pavarur.

Dje lexova lajmin që serish u arrestua një njeri i cili dha gjithçka nga vetja për çlirimin e Kosovës. Prej atij momenti nuk ndjeva më qetësi në zemrën time. Z. Ramush Haradinaj është një atdhetar, me të vërtet një legjendë e gjallë. Arsyet e arrestimit të tij mund t’i gjeni në shkrimet e mia të mëhershme, nëse keni kohë t’i analizoni në detaje, fjalë për fjalë, dhe rresht për rresht. Unë nuk u befasova aspak, përkundrazi, për fat të keq u vërtetuan serish ato që i pohova. Nuk do te befasohem, nëse fillon ndonjë luftë botërore, nuk do të befasohem edhe nëse ndonjë shtet që ka armë bërthamore i përdorë ato, sepse bota po shkon mbrapsht; padrejtësia, naiviteti, egoizmi, klientelizmi, interesi, urrejtja, i kanë zënë vendin të kundërtës së tyre. Edhe me këtë akt, BE po tregon se sa e ligë është, po tregon që është shndërruar në një DIKTATURË MODERNE, ku vlen rregulli “nëse je me ne, atëherë je i mirë pa marr parasysh se çfarë je, e nëse nuk je me ne, atëherë je i keq”. Rregull rruge apo jo, pra burgosesh, torturohesh, akuzohesh, dhe të zihet fryma kur ata të duan në momentin që nuk ju nënshtrohesh ose nuk punon sipas diktatit të tyre. EULEX-i e ka përfaqësuar fytyrën e vërtet të BE-së, natyrisht duke i përjashtuar nga ky grup disa shtete siç janë: Gjermania, Anglia etj. BE të njëjtën gjë bënte edhe brenda Kosovës, duke ngritur aktakuza për z. Fatmir Limaj, sa herë që ai nuk përshtatej politikisht, ndërsa kriminelët e vërtetë silleshin rrugëve. Nuk është befasi për mua, që po ngritën partitë radikale në Evropë. Padrejtësia, injoranca dhe diktatura, qoftë diktaturë e rëndomtë apo diktaturë moderne, të gjitha këto prodhojnë radikalizëm.

Kosova, eh Kosova, Shqipëria dhe gjithë shqiptaret në rajon, po hyjnë në një fazë të rrezikshme, ku ekziston rreziku maksimal për ndarjen e tyre në dy taborë, atë pro perëndimor e më konkretisht pro Amerikan, sepse shumica e Evropës është duke i humbur vlerat perëndimore, kur i analizon gjërat në një këndvështrim më të gjerë, dhe pjesa pro lindore.

Unë thërras ShBA-të Gjermaninë, Anglinë dhe vendet tjera që janë me të vërtet miq të Kosovës që ta parandalojnë këtë ndarje, që është shumë afër. E dimë përvojën e Shqipërisë të vitit1997, se sa mbrapa e ka kthyer ajo kohë. Andaj mos lejoni të ndodh ajo gjë edhe në Kosovë!