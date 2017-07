Dieta që një femër duhet të mbajë gjatë kemioterapive kundër kancerit të gjirit

Kanceri i gjirit është një nga llojet më të zakonshme të kancerit tek gratë . 1 në 8 gra preket nga kanceri i gjirit dhe numri i grave të prekura nga kjo sëmundje është në rritje. Mjekët po përpiqen që krahas trajtimeve mjekësore të japin dhe alternativa të tjera parandaluese e kuruese,e ketu perfshijme regjimin ushqimor gjate kemioterapise ! Lejoni qe ushqimi te jete ilaci juaj.

Qellimi i dietes

• Te kontrolloje efektet anesore te mjekimit

• Te promovoje marrjen e mjaftueshme te fitokimikateve, ushqimeve me veti kemo-protektive dhe antiinflamatore

• Te permiresoje satusin ushqimor dhe te parandaloje rishfaqjen e semundjes

• Te mbaje nje peshe trupore optimale

• Te rrise cilesine e jetes

• Per pacientet pas mastektomise, edukimi mbi sigurine e ushqimit eshte shume i rendesishem

Regjimi ushqimor

Mengjes

• 2 feta *buke thekre me fara lini, luledielli dhe susami • 40gr gjize te njome me 1 luge te madhe vaj lini (te perzier bashke deri sa te unifikohen) • 1 veze fshati (ose shkurte), me pak vaj *rozmarine • ¼ avokado me leng limoni • 1 caj *artemisa.

Paradite

• Leng te shtrydhur me rozmarine, selino, panxhar, karrote dhe molle; ose leng shege me pak portokall dhe xhinxher; ose leng me shalqi, manaferra, rrush te kuq dhe boronica • 1 fete buke thekre me vaj rozmarine dhe avokado te shtypur bashke me fara kungulli dhe leng limoni • 1 caj jeshil

Dreke

• Sallata: 1. rukola, spinaq, selino, gjize te njome, domate thare ose te fresket dhe pak panxhar te fresket te grire; 2. sallate me brokoli, karrota & qepe; 3. sallate me laker te bardhe dhe te kuqe, karrota, panxhar te grire, portokall dhe majdanoz te fresket. Marinoni sallaten me salce* • Pjata kryesore: 1. 150gr sardele furre te vogla ose acuge ose skumber ose stavridh ose vope, me domate, qepe, dafine, majdanoz dhe 2-3 feta buke thekre; 2. 150gr gjoks pule fshati me patate te vogla me lekure te pjekura ne furre me pak trumze; 3. supe me thjerrza, qepe, karrote, selino & dafine; 4. supe me fasule ose qiqra; 5. 2 kupa oriz te eger me 100gr mish pule dhe salce curry; 6. 2 kupa makarona organike me salce domatesh, borziloku, hudhrash dhe qepesh, te sherbyer me pak djathe dhie te bardhe; 7. 100gr qofte me mish vici te grire dhe perime (hudhra, qepe, karrota, rigon, majdanoz), te pjekura ne furre me patate te embel ose topinambur ose rrepa. • 1 caj jeshil

Pasdite

• Kos pa yndyre (0%) me fruta pylli dhe fruta te stines, pak tershere, kanelle, fara lini, fara luledielli dhe pak mjalte te paster. • 2 arra Brazili • 1 caj artemisa

Darke

• Sallata: Brokoli ose lulelaker, karrota & qepe; ose sallate me domate, kastraveca, qepe, selino, speca dhe borzilok; ose sallate rradhiqe te egra me vaj ulliri dhe limon; ose sallate me karkaleca ose peshk ton me fasule te kuqe dhe te zeza, sallate jeshile, qiqra, domate, misra, selino, majdanoz dhe vaj ulliri me limon • Pjata kryesore: Patellxhane te mbushura me perime, domate, gjize dhe erza; ose fergese me domate, speca te kuq dhe veze; ose kerpudha te bardha ose shitake ose porcini te pjekura me vaj ulliri dhe rozmarine ose te gatuara si supe me qepe, vaj ulliri, hudhra, pak leng kockash, pak patate dhe majdanoz te fresket; ose oriz me bizele, karrota, qiqra dhe karkaleca te vegjel • Kos pa yndyre me kastravec, hudhra, koper dhe vaj lini • 1-2 feta buke thekre me fara

Para gjumit

• 1 caj me kanelle, fara finoku, boronice te eger dhe mente

• pak pjeper ose pjeshke

Udhezime mbi regjimin

1. Zgjidhni alternativen me peshk 3 here ne jave, me pule, 1-2 here dhe mish vici jo me shume se 1 here ne jave ose 1 here ne 10 dite.

2. Kujdesuni qe kur te vendosni fasule ose thjerrza ne drake, te mos kombinohen me sallate brokoli apo lulelaker ne te njejtin vakt.

3. Preferoni fruta dhe perime te stines, sa me te pastra. Sigoruhoni qe domatet, spinaqi, selinoja, luleshtrydhet dhe mollet te jene pa sperkatje, ne te kundert evitojini ose molleve dhe domateve hiqjuni lekuren.

4. Zgjidhni oriz dhe makarona organike (gjeni te Edesia)

5. Zgjidhni mish vici te kullotave te pastra, marinojeni gjithmone me vere te kuqe ose birre dhe rozmarine, hudher dhe timo.

6. Bulmeti pa yndyre nuk rezulton ne rritje te rrezikut te kancerit te gjirit, mund ta preferoni.

7. Turmeriku eshte nje erze me vlera te jashtezakonshme antiinflamatore dhe anti tumorale, por nuk duhet perdorur gjate trajtimit me Cytoxan.

Preperatet bimore

• Evitoni: ginseng, ginkgo biloba, rrenjen e likorices, si dhe suplementet me emrin “black cohosh”, “wild yam root” dhe DHEA

• Mund te preferoni: ekstraktet e farave te rrushit, pluhur frutash pylli si boronicat dhe preparate me perqendrim te ekstrakteve te sheges.

Kujdes: ky material ofron keshillim te pergjithshem, nuk perben mjet terapeutik te personalizuar. Perpara se te filloni nje regjim terapeutik duhet te keshilloheni me dietologun klinik dhe mjekun.

Blerina Bombaj