Dieta ‘Plank’, ja se si humbni 10 kg në dy javë

Gjëja e parë që duhet të dini mbi dietën ‘Plank’ është se ajo duhet bërë maksimumi një herë në vit për dy javë: rezultatet do të jenë të dukshme që në ditët e para, një fakt pozitiv ky që mund të rrisë vetëbesimin dhe këmbënguljen tuaj. Me dietën ‘Plank’ ju mund të humbni peshë shpejt, nëse filloni një dietë dobësuese, mos harroni se është e rëndësishme fjala e një specialisti, që do të dijë t’ju këshillojë në mënyrën e duhur.

E hënë

Mëngjesi: kafe e zezë pa sheqer në sasinë e dëshiruar

Dreka: 2 vezë të ziera dhe spinaq (sipas dëshirës), ose djathë të ulët kripë (Sëiss-type) dhe spinaq

Darka: 1 biftek i madh i pjekur në skarë me sallatë jeshile dhe selino

E martë

Mëngjesi: kafe e zezë pa sheqer dhe një simite

Dreka: 1 biftek të madh, sallatë jeshile dhe 1 copë frut

Darka: proshutë e gatuar në sasinë e dëshiruar

E mërkurë

Mëngjesi: kafe e zezë pa sheqer dhe një sanduiç

Dreka: 2 vezë të ziera me sallatë domatesh

Darka: proshutë dhe sallatë zarzavate

E enjte

Mëngjesi: kafe e zezë pa sheqer dhe një sanduiç

Dreka: dy vezë të ziera, ose djathë zviceran, me një sallatë e karota të papërpunuara

Darka: fruta dhe kos të thjeshtë.

E premte

Mëngjesi: karota të papërpunuara me limon dhe kafe e zezë

Dreka: peshk i zier dhe domate

Darka: biftek dhe sallatë zarzavate

E shtunë

Mëngjesi: kafe e zezë pa sheqer dhe një simite

Dreka: mish pule i pjekur në skarë

Darka: 2 vezë të ziera dhe karrota

E diel

Mëngjesi: çaj me sheqer dhe limon

Dreka: biftek i pjekur në skarë, 1 frut

Zgjedhja e darkës: Çfarë të dëshironi