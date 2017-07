Dieta e “emergjencës” hiqni 5kg në 3 ditë

Keni një eveniment të rëndësishëm këtë javë, por fustani që keni zgjedhur për të veshur nuk ju qëndron mirë, sepse keni shtuar disa kilogramë? Kjo nuk duhet të shërbejë si një pengesë për të mos qenë pjesë e atij evenimenti. Ka gjithmonë një zgjidhje, edhe për kilet e tepërta.

Dieta me patate është thjesht e mahnitshme.

Në vetëm 3 ditë ju keni mundësinë të humbisni 5 kilogramë dhe të ktheheni në një gjendje perfekte, fiks për fustanin tuaj. Përbërësi kryesor i kësaj diete është patatja, që vjen e kombinuar edhe me kosin me yndyrë të ulët.

Ndiqni udhëzimet e duhura të kësaj diete:

Dita 1

Mëngjesi: Një patate e zierë pa kripë dhe një filxhan kos

Dreka: Dy patate të ziera pa kripë dhe një gotë kos

Darka: 2 gota kos

Dita 2

Mëngjesi: Një filxhan kos

Dreka: Dy patate të ziera pa kripë dhe një gotë kos

Darka: Një patate e zier pa kripë dhe një filxhan kos

Dita 3

Mëngjesi: Një patate e zier pa kripë

Dreka: Dy patate të ziera pa kripë dhe një gotë kos

Darka: Një filxhan kos

Patatja është një produkt i cili ka pak kalori, dhe nga ana tjetër kosi rregullon sistemin e tretjes, heq ujin e tepërt dhe toksinat nga trupi juaj.