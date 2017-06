Diellza ka një mesazh për meshkujt (Foto)

Kohë më parë ajo kishte fituar kurorën e më të bukurës shqiptare.

E këtë epitet ajo vazhdon ta mbaj edhe në ditët e sotme, transmeton Gazeta Express.

Bëhet fjalë për modelen e njohur Diellza Kolgeci.

Diellzën shumë shpesh e shohim aktive në rrjetet sociale.

Ndërsa së fundmi ajo ka bërë një mesazh për meshkujt.

Ajo në profilin e saj në Facebook pak minuta më parë ka shkruar se ata meshkuj që fryhen me vetura e pare janë më të gërditshëm se ato femra që joshen pas tyre.

“Meshkujt qe fryhen me kere, e me pare, jane me te gerditshem se femrat qe joshen mas tyne, teper bre papaka dokeni, ashiqare vreheni qe nuk ju pelqen vetja…fuuuj”, kishte shkruar Diellza.

Ndërsa shumë fansa të saj e kanë mbështetur Diellzën për këtë që ka shkruar.