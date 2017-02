Dhurata Hoxha: Do t’i përmbahem parimeve të efektivitetit, llogaridhënies e transparencës

Sundimi i ligjit dhe fuqizimi i sundimit të ligjit janë prioritete e Ministres së Drejtësisë, znj. Dhurata Hoxha. Sipas saj, çfarëdo shmangie nga kjo rrugë, do të jetë dëshpërim për qytetarët, institucionet por edhe mbështetësit e shtetit tonë të ri.

Në një intervistë ekskluzive për Kosova Info, ajo ka deklaruar se vullnetin politik për ta luftuar korrupsionin e kanë dëshmuar tashmë institucionet tona relevante. Ajo ka konsideruar se këtu duhet ruajtur edhe pavarësia e gjyqësorit ngase, procedurat dhe procesi nuk i nënshtrohet recepcionit por ligjeve.

“Ne po ndërmarrim të gjitha veprimet që aty ku ka lëshime lidhur me luftimin e korrupsionit, pavarësisht nga niveli, të përmirësohet dhe të zbatohet pa dallim se kush e bën atë”, ka thënë ajo.

Kosova Info: Ministre, cila është gjendja e përgjithshme në ministri, pasi që vite më parë ka pasur shumë probleme e skandale, pra si e keni gjetur ju këtë institucion?

Dhurata Hoxha: Gjendja në ministri është dinamike, ngase lidhet me faktin se aktivitetet e vazhdueshme e kanë sjell këtë frymë të përgjithshme, gjithandej ka punë dhe aktivitete të cilat reflektojnë pozitivisht në çdo sektor të sistemit të drejtësisë. Sigurisht se ka edhe sfida të cilat janë duke u adresuar në vazhdimësi, por në përgjithësi mund të them se po punohet me intensitet të lartë dhe përkushtim për të ecur para proceset.

Kosova Info: Në deklarimet e juaja, keni përmendur tri parime, efektivitetin, llogaridhënien dhe transparencën. Sa jeni në gjendje ti përmbaheni këtyre parimeve , pasi që ka shumë Departamente në MD, që fortë nuk e bëjnë dhe dinë punën sa duhet?

Znj. Dhurata Hoxha: Këto parime janë themel i aktiviteteve të mija dhe stafit tim, parime të cilat i kam instaluar edhe në nivelin e hierarkisë dhe aktivitetet ditore. Kjo vërehet edhe në intensitetin e punës me ligjet, me zbatimin e ligjshmërisë. Ne kemi filluar një rishikim të disa nga Departamenteve të Ministrisë, respektivisht punës së tyre dhe për disa të tjera do të fillojmë rishikimin ditëve në vijim. Ju siguroj se do të bëj çdo gjë që është në dorën time që të rris llogaridhënien dhe përformancën e punës së secilit.

Kosova Info: Znj, si e shpjegoni gjendjen ne burgjet e Kosovës, pasi që siç e dimë të gjithë ka pasur shumë skandale, e po ashtu duhet të cekim se disa të burgosur kanë pas edhe shumë privilegje?

Znj. Dhurata Hoxha: Situata për të cilën po flisni i takon së kaluarës, Shërbimi Korrektues i Kosovës është një shërbim kredibil, i avancuar dhe transparent. Përdorë legjislacionin dhe praktikat më të mira të kësaj fushe, në shërbim të ligjit. Po ashtu në kuadër të shumë aktiviteteve dhe angazhimeve tona është edhe ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, përmes këtij ndryshimi pos që do të shtohet çështja e trajtimit të të burgosurve përgjithësisht e veçmas në aspektin shëndetësor, një ndryshim i rëndësishëm është neni 94 i Ligjit aktual, ku do të hiqet kompetenca Ministrit të Drejtësisë për vendosje për pezullim të ekzekutimit të dënimit, dhe një kompetencë e tillë do t’i bartet gjykatës. Besoj se ky ndryshim të cilin e kam iniciuar qysh në ditët e para të marrjes së mandatit është treguesi më i mirë se sa e interesuar jam që çdo ndërhyrje politike apo e natyrës tjetër të jetë sa më larg shërbimit korrektues respektivisht ekzekutimit të dënimeve.

Kosova Info: Znj. Ministre, kryetari I AAK-së, z. Ramush Haradinaj, ende është duke qëndruar në Francë, dhe Gjykata e Francës ka shtyrë vendimin për z. Haradinaj deri me 2 mars, pasi që ka kërkuar prova shtesë nga Serbia. Keni kontaktuar me ndonjë zyrtarë të Francës, për të kërkuar shpjegime se pse ka ndodhë kjo zgjatje e vendimit për z. Haradinaj?

Znj. Dhurata Hoxha: Po, kontaktet e mia me homologun tim ishte i vazhdueshëm. Kam ndërmarrë të gjitha veprimet që i përkasin ministrisë që unë udhëheqë, që Z. Haradinaj të lirohet sa më parë, për çdo veprim, të koordinuar, ka qenë i njoftuar edhe opinioni edhe institucionet.

Kosova Info: Çka po ndodh me kërkesat e ish komandantëve të UCK-së nga Serbia, dhe çka janë duke bërë institucionet e Kosovës. që ti freskojnë listat e INTERPOL-it, dhe mos të kërkohen këta njerëz . Kjo çështje, a është punë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, apo e Ministrisë së Drejtësisë, ose në fund të fundit nuk po ju dëgjon askush nga jashtë?

Znj. Dhurata Hoxha: Ministria e Drejtësisë ka bërë përpjekje dhe kërkesa për heqjen e të gjithë emrave të kërkuar apo të evidentuar si të kërkuar nga Kosova. Procedurat për këtë kanë përfunduar gjatë nëntorit dhe dhjetorit të vitit 2016. Pastrimi i listave është proces i komplikuar, megjithatë besojmë se do të arrijmë t’i pastrojmë listat. Në këtë drejtim do të jetë e angazhuar Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës.

Kosova Info: Znj. Ministre, a janë të njoftuar ish-komandantët e UCK-së, se duhet të kenë kujdes ndaj këtyre ndalesave?

Znj. Dhurata Hoxha: Ne, këto kërkesa i kemi trajtuar si tërësi dhe i kemi vlerësuar si plotësisht të paarsyeshme, sepse çdo kërkesë nga Serbia për shtetasit tanë është e paligjshme dhe nuk kanë as kompetencë as të drejtë ligjore askush të kërkojë shtetasit tanë për veprat e kryera në vendin tonë.

Kosova Info: A pritet të lirohet z. Haradinaj me 2 mars, pasi që është përmendur edhe ekstradimi I tij në Serbi, dhe shumë gjëra tjera, pra a keni ndonjë informatë për këtë çështje?

Znj. Dhurata Hoxha: Në bashkëpunim me instancat tjera qeveritare kemi bërë maksimumin e mundshëm brenda kompetencave tona. Sigurisht se presim që ndalimi i Z. Haradinaj të korrigjohet dhe të lirohet nga ndalimi i paligjshëm.

Kosova Info: Cili është raporti i Ministrisë së Drejtësisë me INTERPOL-in?

Znj. Dhurata Hoxha: Raportet me Interpolin tashmë i mban dhe mirëmban Ministria e Punëve të Brendshme, besojmë se bashkëpunimi do të thellohet deri në anëtarësimin e plotë të vendit tonë në këtë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare.

Kosova Info: Znj. Ministre, Shërbimi Korrektues i Republikës së Kosovës, ka pasur skandale të njëpasnjëshme gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, pra ka pasur ikje të të burgosurve, kriminalitet, kontrabandë, ndryshime, shkarkime, hetime e aktakuza për zyrtarë të lartë . Duke I ditur të gjitha këto, a mendoni se duhet të bëhen reforma në Shërbimin Korrektues?

Znj. Dhurata Hoxha: Në vitet e fundit, kishte nga ato që thoni, por, sot, Shërbimi Korrektues i Kosovës si institucion ka përkushtim të plotë për përmirësimin e përformancës, zbatimin e ligjit dhe kryerjen e detyrave që ka siç parashihet me legjislacionin në fuqi. Ka vend për reforma, por ato duhet bërë në pajtim edhe me kapacitetet e institucioneve tona. Duhet të kemi parasysh se në nivel të vendeve të rajonit nuk jemi keq, por kjo nuk na bënë të vet-kënaqemi, përkundrazi të angazhohemi edhe më shumë, e thash më parë, e kemi në proces ndryshimin dhe plotësimin e ligjit, po ashtu kemi ndërtuar një numër të objekteve veçmas objekti i cili tashmë është në funksionalizim e sipër në Lipjan institucion i hapur dhe gjysmë i hapur, ku do të bëhet ekzekutimi i masave që u shqiptohen të miturve.

Kosova Info: A do ti vendosni njerëzit në burgje, në pozita të larta që janë dedikuar deri më tani nga politikë, apo njerëz profesionist dhe që kryejnë punë me nder?

Znj. Dhurata Hoxha: Profesionalizimi është kriteri themelor, mendoj se po ekzagjerohet ndikimi politik në institucione. Konsideroj se stafi në qendrat e paraburgimit si dhe në shërbimin korrektues është i aftësuar dhe ka treguar përformancë të duhur. Çdo mangësi e evidentuar do të mënjanohet duke zbatuar ligjin.

Kosova Info: Znj. Ministre, Avokati i Shtetit është nën menaxhimin tuaj. Sa jeni të kënaqur me punën e tij, pasi që ka për detyrë mbrojtjen e institucioneve, pra sa jeni të kënaqur me punën e tyre karshi institucioneve, pasi që e dimë se shumë raste janë humbur në procese gjyqësore?

Znj. Dhurata Hoxha: Avokati i shtetit është post tejet i rëndësishëm, ka bërë një punë që do çmuar por mendoj se duhet të jetë edhe më aktiv dhe transparent në mbrojtjen e çështjeve që lidhen me mbrojtjen dhe përfaqësimin e institucioneve në kontestet gjyqësore. Ka vend për përmirësim dhe pres që edhe ky sektor të shënojë rezultate më të mira, stafit përkatësisht avokatëve shtetërorë u kemi siguruar paga të mira, presim që të kemi përformancë më të mirë, po ashtu një bashkëpunim më i mirë në mes të këtij institucioni dhe autoriteteve që i përfaqëson do t’i kontribuon më shumë suksesit. Sfidë mbetet çështja e arbitrazhit, aktualisht nuk ka kapacitete për këtë fushë, por presim që me rishikimin që do ti bëhet Avokaturës Shtetërore dhe funksionimit të saj me qëllim të ngritjes së përformancës, të adresohet edhe kjo çështje.

Kosova Info: A keni ndonjë shifër se sa është kostoja që institucionet kanë humbur në proceset gjyqësore?

Znj. Dhurata Hoxha: Jo nuk kemi shifër por, vlerësohet se dëmet e shkaktuara çfarëdo qofshin, janë të palejueshme, e thash nuk jam e kënaqur, presim më shumë, po angazhohemi ta përmirësojmë këtë fushë, është njëra nga dikasteret që nuk jam e kënaqur shumë.

Kosova Info: Znj. Ministre, cilat janë raportet mes juve dhe Këshillit Prokurorial dhe atij Gjyqësor të Republikës së Kosovës?

Znj. Dhurata Hoxha: Raporti im me Këshillin Prokurorial dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës është jashtëzakonisht i mirë, me synime të përbashkëta për fuqizimin e sundimit të ligjit, duhet ta keni parasysh se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial janë të pavarura në punën e tyre, Ministria e Drejtësisë është përgjegjëse për hartimin e legjislacionit të kësaj fushe, dhe ne këtë e bëjmë në koordinim të plotë jo vetëm me Këshillat por edhe me zyrën e Kryeprokurorit dhe Gjykatën Supreme. Në mënyrë që të njoftohem nga afër me çfarëdo problemi që hasin gjykatat dhe prokuroritë, kam vizituar disa nga gjykatat në nivel vendi, jam njoftuar nga krerët e këtyre gjykatave me problemet dhe sfidat që kanë, dhe veçmas ato që i përkasin aspekteve legjislative.

Kosova Info: Pse nuk po ndryshohen kriteret për emërimin e prokurorëve të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, ku këtë e ka kërkuar Kryeprokurori I Shtetit?

Znj. Dhurata Hoxha: Jemi duke punuar që të bëhen reforma që sjellin rezultate sa më të mira, në kohë sa më të shkurtër, jam në kontakt të vazhdueshëm me Kryeprokurorin dhe konsideroj se së bashku do të ndërmarrim të gjitha ato veprime që do të shihen të nevojshme dhe që avancojnë emërimin e prokurorëve. Unë tashmë kam themeluar grupin punues i cili është përgjegjës për hartimin e ndryshimeve përkatëse në Ligjin për Prokurorin e Shtetit dhe besoj se shpejt do të jemi në gjendje ti procedojmë tutje.

Kosova Info: Nëse kjo çështje po neglizhohet, a do të thotë se ka mungesë të vullnetit politik për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, në nivelin e lartë?

Znj. Dhurata Hoxha: Vullnetin politik për ta luftuar korrupsionin e kanë dëshmuar tashmë institucionet tona relevante dhe konsideroj se këtu duhet ruajtur edhe pavarësia e gjyqësorit ngase, procedurat dhe procesi nuk i nënshtrohet recepcionit por ligjeve. Ne po ndërmarrim të gjitha veprimet që aty ku ka lëshime lidhur me luftimin e korrupsionit, pavarësisht nga niveli, të përmirësohet dhe të zbatohet pa dallim se kush e bën atë. Rishikimi i Kodit penal dhe Procedurës penale do të jenë në funksion të kësaj, por e theksova se tashmë grupi punues po punon në ndryshim plotësimin e Ligjit për Prokurorin e Shtetit pikërisht me qëllim të adresimit të emërimit të Prokurorëve në Prokurorinë Speciale.

Kosova Info: Znj, Ministre, çka mendoni për ndryshimin e provimit të Jurisprudencës, a duhet të ndryshohet ky provim?

Znj. Dhurata Hoxha: Në kuadër të rishikimit të legjislacionit, edhe ky ligj është duke u rishikuar. Sigurisht që do të gjenden modalitete që avancojnë edhe këtë çështje. Gjatë këtij procesi rëndësi do t’i kushtohet ngritjes së cilësisë dhe njohurive të gjithë atyre që kalojnë këtë provim.

Kosova Info: Znj. Ministre, institucioni që ju drejtoni nuk është marrë deri më tani fare me punën e Noterëve dhe të Përmbaruesve privat, që janë nën menaxhimin e Ministrisë së Drejtësisë, pra askush, asnjë ministër i MD-së nuk është marrë asnjëherë me ta. Pse, dhe çka do të ndërmerrni në këtë drejtim?

Znj. Dhurata Hoxha: Profesionet e lira, ku bëjnë pjesë edhe noterët edhe përmbaruesit, jam duke i përcjellë me vëmendje ngase edhe këtu është bërë punë e jashtëzakonshme por kudo që hasim lëshime të cilat mund të jenë të evitueshme, do të korrigjohen dhe ndërmerren veprime në pajtim me të arriturat dhe mundësitë që ofron ligji. Janë themeluar komisionet për inspektimin e ligjshmërisë së punës së noterëve dhe përmbaruesve privat. Komisionet po e kryejnë punën e mbikëqyrjes së rregullt, atu ku janë hasur se puna e noterëve apo e përmbaruesve privat, nuk ka qenë në pajtim me autorizimet ligjore, janë iniciuar procedura disiplinore, dhe dua të them se janë disa raste që janë tashmë në procedurë e qe janë iniciuar pikërisht nga këto komisione. Në funksion të kësaj në fund të vitit 2016, kam themeluar Komisionin për Inspektimin e Noterëve i cili është duke vazhduar ende inspektimin e noterëve në të gjitha komunat. Varësisht nga të gjeturat e raportit pas inspektimit do të ndërmerren edhe masat.

Kosova Info: Sipas disa informatave, janë disa Noter dhe Përmbarues nën hetime, ka pas edhe arrestime, kanë edhe aktakuza,. A I kontrollon këta njerëz dikush dhe a duhet dikush të ndërhynë këtu?

Znj. Dhurata Hoxha: Jemi dëshmitarë të disa shkrimeve nëpër media për çështje të tilla. Dua t’ju siguroj se në momentin e parë që kemi njoftime më shkrim nga ana e organeve kompetente se ndaj kujtdo qoftë është ngritur aktakuzë do të veprojmë menjëherë në pajtim me autorizimet ligjore. Këtë besoj se e kam dëshmuar. Jam e interesuar që organeve që merren me zbatimin e ligjit t’u mundësohet kryerje e punëve në mënyrë sa me objektive dhe të papenguar.

Kosova Info: A mund të na thoni sa është numri i ankesave për Noter dhe Përmbarues privat, deri më tani?

Znj. Dhurata Hoxha: E thash sistemi i mbikëqyrjes së rregullt të noterëve dhe përmbaruesve është duke funksionuar me një angazhim të mirë, natyrisht se kemi ankesa, dua t’i inkurajoj qytetarët që çfarëdo shqetësimi t’i drejtohen Ministrisë së Drejtësisë, është Departamenti përkatës që merret me trajtimin e këtyre ankesave, i njëjti pastaj i adreson tek komisionet inspektuese. Jam thellësisht e përkushtuar që këto profesione ta kryejnë punën si duhet dhe në pajtim me ligjin.

Kosova Info: Znj. Ministre kur pritet të zgjedhjet drejtori I Mjekësisë Ligjore, pra kur do të zgjedhet, dhe a do të jetë Agjenci, apo çka?

Znj. Dhurata Hoxha: Procedurat janë në vijim dhe konsideroj se së shpejti do të procedohet kjo çështje e rëndësishme, duke pasur parasysh edhe emërtimin edhe procedurat e përzgjedhjes së drejtorit. Me ndryshimet e fundit të Ligjit për mjekësinë ligjore i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar Departamenti aktual i Mjekësisë Ligjore, është shndërruar në Institut të Mjekësisë Ligjore, dhe do të veproj si organ qendrorë nën vartësi të Ministrit të Drejtësisë, kemi pak probleme me çështje buxhetore dhe kjo ka qenë arsyeja e mos inicimit të procesit të rekrutimit. Edhe pse kërkesat i kemi dërguar në Ministri të Financave, por të njëjtat nuk jam përfshi në ligj të buxhetit, po angazhohemi, shpresojmë ta gjejmë një zgjidhje. Procesi i rekrutimit do të jetë transparent dhe i bazuar në legjislacionin në fuqi për emërimin në pozita të larta drejtuese.

Kosova Info: Sa keni mundur të ndikoni mes institucionit të Mjekësisë Ligjore dhe të të pagjeturve, pasi që shpesh herë ka pas fërkime mes vete?

Znj. Dhurata Hoxha: Nuk konsideroj se fërkimet janë për t’u përmendur apo ekzagjeruar, mbetet angazhim yni permanent për ndriçimin e fatit të të pagjeturve. Mendoj se ka shumë punë për t’u bërë dhe konsideroj se ka gatishmëri për këtë, por, vetëm nuk mund ta bëjmë, pa bashkëpunimin e gjithanshëm të të gjitha palëve.

Kosova Info: Znj. Ministre, çka po ndodh me Ligjin Antimafia, a do të ndryshohet, apo do të kemi një Ligj të ri, sepse të gjithë janë të mendimit se për ta luftuar korrupsionin duhet të kemi një bazë të fortë ligjore. Deri më tani çka keni bërë ju si Ministre për ta luftuar korrupsionin kur dihet se kemi dy sfida para vetes si shtet, Demarkacionin dhe luftimin e korrupsionit, në mënyrë që ta fitojmë liberalizimin e vizave?

Znj. Dhurata Hoxha: Në ndryshimet e parapara brenda rishikimit të legjislacionit, në veçanti do të shqyrtohet Kodi penal dhe Kodi i Procedurës Penale. Konsiderojmë se edhe grupet e punës, ekspertët por edhe përkrahësit e kësaj reforme, na kanë sugjeruar se nenet e parapara të këtij ligji të propozuar, mund të inkorporohen në këto dy kode, andaj nuk është parë i domosdoshëm hartimi i një ligji të veçantë.

Kosova Info: A mund të na precizoni, saktë se kur do të bëhet Ligji Antimafia?

Znj. Dhurata Hoxha: Te Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, janë paraparë jo vetëm kualifikimet e veprës, por edhe sanksionet dhe masat që duhet ndërmarrë për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme dhe masat tjera kundër kësaj dukurie negative.

Kosova Info: Znj. Ministre çka konkretisht mendoni se do të ndryshoni tek Kodi Penali I Republikës së Kosovës?

Znj. Dhurata Hoxha: Te Kodi presim të ndryshohen nenet që janë vlerësuar si “të buta” ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe krimit ekonomik. Po ashtu, me propozimet e reja presim që të saktësohen procedurat e ndëshkimit të këtyre fenomeneve negative dhe që ndalin procesin euro-integrues të vendit tonë, që ndalin zhvillimin ekonomik dhe vlerësimin pozitiv të sundimit të ligjit.

Kosova Info: Znj. Ministre, me ardhjen e juaj në krye të institucionit më të lartë në vend, atij të sundimit të ligjit, a do të kthehet edhe besimi i qytetarëve se edhe në Kosovë ka sundim dhe respektim të ligjit?

Znj. Dhurata Hoxha: Pikërisht sundimi i ligjit dhe fuqizimi i sundimit të ligjit janë prioritete të mia dhe Ministrisë së Drejtësisë, çfarëdo shmangie nga kjo rrugë, do të jetë dëshpërim për qytetarët, institucionet por edhe mbështetësit e shtetit tonë të ri.

Kosova Info: A mendoni që bota do të sheh me një sy tjetër Kosovën pas vitit 2016, pasi që ju jeni në krye të një institucioni më të përfolur në vend?

Znj. Dhurata Hoxha: Puna jonë e çdoditshme është garanci se imazhi i shtetit tonë do të përmirësohet dhe këtu kemi të gjithë kontribut, jo vetëm institucionet dhe shoqëria civile por dhe mediat, të cilat duhet të evidentojnë edhe të arriturat tona, jo vetëm problemet dhe sfidat. Së bashku, sigurisht se do të arrijmë të bëjmë më të mirën e mundshme për vendin tonë.

Intervistoi: Lumturije BEKAJ