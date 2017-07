Dhjetë vendet më të bukura në botë për t’i vizituar

Bregu Amalfi është cilësuar si vendi më i mirë për ta vizituar, derisa edhe vendet tjera janë të mrekullueshme. Secili duket më i mirë se tjetri me pamje madhështore.

Bota ka shumë vende me të vërtetë të pabesueshme dhe madhështore për t’i vizituar, shkruan “thetrendspotter.net”. Nga mrekullitë natyrore e deri në strukturat arkitekturore të mendjes, ne jemi të bekuar me vende të shumta mahnitëse në tokë, përcjell albinfo.ch. Problemi i vetëm është se nuk ka kohë të mjaftueshme për t’i vizituar të gjithë këto vende. Nëse dëshironi të shkurtoni listën, atëherë ne ju ndihmojmë me përzgjedhjen e dhjetë vendeve më të mira për të udhëtuar.

Në vendin e parë sipas këtij klasifikimi është Amalfi Coast. Shkëmbinjtë e pastër, një breg i thyer me plazhe të vogla dhe fshatra simpatike të peshkimit me ngjyra të shumëllojshme e bëjnë Bregun Amalfi një shembull të shquar të një peizazhi mesdhetar. Destinacioni turistik ka një shtrirje prej 50 km gjatë bregdetit jugor të gadishullit të Sorrentos në Itali, në rajonin e Campanis dhe është një nga vendet më të bukura në botë. Në vendin e dytë është Antarktida. Ka një arsye pse njerëzit duan ta vizitojnë kaq shumë këtë vend. Edhe pse kontinenti është i ftohtë, ai është gjithashtu befasues me pamje mahnitëse. Kjo zonë e pabanuar është me plot gjëra fantastike për t’u parë. Ndërkohë vendet tjera në top-dhjetë vendet më të mira në botë për t’i vizituar janë:

Arashiyama Bamboo Forest, Japan

Bagan, Myanmar

Benagil Sea Cave, Algarve, Portugali

Blue Lagoon Island

Charmonix

Cliffs of Moher, Ireland

Grand Canyon

Great Barrier Reef