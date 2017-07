Dhjetë vendet ku shkon një shqiptar kur del jashtë shtetit

Përfundimisht, nuk ka si sufllaqet tek fast food-i i lagjes dhe askush s’ta bën kafenë me aq dashuri sa teta Teuta tek lokali poshtë shtëpisë.

Këto ishin leksionet e rëndësishme që mora pasi, si shqiptare e lumtur që s’ka parë botë me sy, u gjenda e vetme dhe e lirë në mes të një kryeqyteti evropian. Thonë se s’mund të shkosh në Romë pa parë Koloseun dhe Vatikanin por më besoni, ishin të fundit që kisha në mendje.

Kur nuk ke udhëtuar shumë, ajo për të cilën je e etur, është të njohësh kulturën, jetën e përditshme. A janë vërtet gjermanë gjermanët? A hanë italianët vetëm pica dhe makarona? A janë parisianet krijesa elegante që mbajnë aromë lulesh nga kopshtet e Provence-s? Çfarë shije ka buka atje? Po frutat dhe perimet, a janë vërtet “homogjëra” siç na kanë bërë të besojmë?

Nga aeroporti në qytet merr një autobus, si këta tanët, veçse pa fatorino. Pas një udhëtimi të qetë ku secili sheh punën e vet, me kokën lart edhe pse duhet ta kesh mendjen tek Google Maps-i, mbërrin tek stacioni i metrove.

Metrotë

Për disa miq të mitë, pjesa më “artistike” e qyteteve evropiane janë metrotë. Rruga nga nisja tek destinacioni është mjaft e gjatë, kështu që të qëllon të shikosh një seri njerëzish që hipin e zbresin. Dikush që ha mollë, dikush lexon një libër, dikush dëgjon muzikë, secili në botën e vet, që ti e vëzhgon kinse s’e ke mendjen.

Prerja e biletës: ngatërresë më vete. Disa herë kam udhëtuar me biletë ditore treni nga njëra metro tek tjetra. Kam ngatërruar stacionet dhe kam dalë në anën tjetër të qytetit. Të duhet ca kohë për të kuptuar se rrjeti i transportit urban, edhe pse 100 herë më i madh dhe i ndërlikuar se i yni, është fare i thjeshtë: në çdo stacion ke harta dhe në çdo ndalesë, të tregohet ku je dhe ku po shkon.

Starbucks

Starbucks e kemi ndjekur, studiuar dhe imagjinuar shumë, sepse mund të jetë rrjeti franchise që reklamohet më shumë në botë. Çdo pije e re që nxjerr Starbucks bëhet lajm nëpër media, kështu që ia kisha vënë syrin Frapuccino-s me limon dhe me thënë të drejtën, ishte i shijshëm. Përveç kësaj, në kasë ishin djemtë dhe vajzat më të bukura të Berlinit. Ishte vendi më i rehatshëm, sepse kishe Wi-Fi falas pa limit dhe nëse doje, mundeshe edhe thjesht të uleshe pa porositur asgjë, ose thjesht për të përdorur tualetin: mrekulli.

McDonalds

Me gjithë këto fast food-e që kemi këtu, mund të na mbetet merak vetëm ndonjë Mac n’cheese (Makarona të zhytyra në djathë të shkrirë) apo ndonjë chili cheese snackers (kroketa djathi me spec djegës), që sado të shijshme që ishin, s’të hiqej nga mendja që kanë shije të njëjtë në çdo vend të botës sepse sigurisht, piqen në seri me të njëjtën formulë të gatshme. Ku është kuzhina plot dashuri e skarës së qofteve? Ku humbi pasioni për çdo copë djathi të zhytur në një fritezë plot vaj që zien dhe vazhdon kërcet nga nxehtësia edhe në kutinë e paketimit? Sigurisht, i hëngra unë.

H&M

Një tjetër markë që s’po na vjen në Shqipëri, është H&M për veshje dhe aksesorë. Këtu gjen pafund dyqane që e tregtojnë kontrabandë, a thua H&M është Karl Lagerfeld kur në fakt është, siç mund të pritet, një supermarket veshjesh që po të shkoje pasdite, ishin ngatërruar, shqepur dhe rrëzuar përtokë. Çmimet ishin shumë herë më të lira, për shembull kur ka ulje, mund të blesh një fustan për 5 euro dhe aksesorë me 1 euro, vetëm se ca ishin thyer që aty. S’u vë dot faj: aq shumë njerëz hyjnë, provojnë dhe dalin, sa është e pamundur ta mbash gjithçka në rregull. Vetëm se kur vinte ora 8, ca superheronj mbinin nga hiçi dhe e çonin gjithçka në vend brenda gjysmë ore. Të dhemb koka vetëm duke e menduar si mund të jetë një ditë e zakonshme pune e punonjësve të H&M.

Sephora

Përshkruar nga kush e ka vizituar si “parajsa e kotësive të makeup-it”, Sephora është plot me njerëz, shumë prej të cilëve presin në radhë për t’u lyer tek artistët e makeup-it që ofrojnë grim falas, për të provuar produktet e Sephora-s. Në fakt, edhe pse mbahet se ka produkte relativisht të shtrenjta, shumica e produkteve të markave të Sephora-s kanë të njëjtët përbërës si ato të markave më të lira, veçse janë të paketuar më bukur dhe kushtojnë më shumë. Këtë e kupton pasi ke lënë kokën duke blerë buzëkuqe, megjithatë për kësi gjërash s’pendohesh kurrë.

Kafeneja më e vjetër në qytet

Sinqerisht, të duhet të presësh gjysmë ore në radhë për të marrë një kafe të thjeshtë tek kafeneja më e vjetër në Romë, e dyta më e vjetër në Itali, “Antico Caffe Greco” në Via Condotti. Mos u gënjeni nga emri i Cafe Procope: “kafeneja më e vjetër” në Paris është në fakt restorant, ku një ëmbëlsirë kushton 21 euro. Në Romë dhe në Paris gjen kafe të shkëlqyer kudo; kafenetë historike janë thjesht kafene si gjithë të tjerat, vetëm se janë më të famshme.

Tregu i sendeve të përdorura

Kurreshtja e madhe se si mund të ngjajë një treg me sende të përdorura jashtë shtetit të shtyn të shkosh në cepin tjetër të qytetit vetëm për ta parë. Padyshim, tregjet e objekteve të përdorura jashtë janë të stërmëdhenj dhe mund të humbasësh. Shiten vjetërsira, por ama janë vjetërsira “nga ato të jashtmet”. Ç’nuk gjen: veshje pafund, libra (shumë libra!), objekte artizanale dhe gjëra vintage që s’ke për t’i parë kurrë më. Më mirë mos shkoni: janë të papërballueshëm. Do të doni të blini gjithçka shikoni; do të donit të kishit shkuar atje sa mbërritët dhe t’i kishit kaluar pushimet aty. Por zakonisht, hapen vetëm të dielave dhe mbyllen pasdite rreth orës 5. Tregu i Porta Portese-s në Romë ishte interesant por subjektivisht, ai që duhet ta vizitoni të paktën një herë në jetë, është Flohmarkt në Berlin.

Victoria’s Secret

S’mund të shkosh jashtë shtetit e të mos hysh, të paktën gjysmë ore, tek Victoria’s Secret. Gjithçka është aq rozë dhe me shkëlqim, sa ndihesh si vajzë e vogël me bishtaleca, edhe pse aty shiten të brendshme seksi dhe parfume me emra alla “mbretëresha e dritave të kuqe”. Candice Sëanepoel dhe Adriana Lima ta bëjnë me sy nga ekrani, ku sfilojnë njëra pas tjetrës supermodelet me supertrupa. Çmimet janë përgjithësisht të larta kështu që, nisur edhe nga përvoja e të tjerëve që kanë qenë, instinkti të shtyn të dalësh e të shpenzosh 5 euro për një curry wurst.

Dyqanet e lodrave të seksit

Nuk ka nevojë të vësh syze dhe kapuç! Në dyqanet e seksit jashtë shtetit mund të hysh ballëlartë dhe madje, s’të vë re njeri. Në përgjithësi në qytetet e mëdha të Evropës, s’ta vërshëllen njeri. Djemtë s’të shikojnë prapanicat kur kalon rrugës dhe nuk duan t’ia dinë kush është vajza e mesit. Si ia bëjnë që nuk janë të frustruar seksualisht? E mbajnë veten me të mira. Blejnë lodra seksi dhe i përdorin. Është një biznes si të gjithë të tjerët, vetëm se ndryshe nga veshjet dhe makeup-i, i shërben një domosdoshmërie. Mund ta pyesësh lirisht shitësin se cili është dildo më i mirë dhe sigurisht, do të sugjerojë zgjedhjen e preferuar të klientëve. Gjithsesi, unë me të dëgjuar e kam. /Anabel.al/