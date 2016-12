Detaje të aktakuzës për terrorizëm ndaj 4 aktivistëve të VV-së

Mesi i Korrikut të vitit që po lëmë pas llogaritet të jetë koha kur pesë aktivistë të lëvizjes Vetëvendosje planifikuan sulmin e 4 gushtit, me zollë, në drejtim të objektit të Kuvendit të Kosovës. Katër prej tyre, të mërkurën u është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Speciale. I pesti që përmendët në aktakuzën e deponuar në Gjykatën Themelore të Prishtinës është tashmë i ndjeri Astrit Dehari.

Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj katër aktivistëve të VV’së, Atdhe Arifi, Egzon Haliti, Frasher Krasnqi dhe Adea Batusha për veprën penale që lidhen me “kryerjen e veprës terroriste”, e përkufizuar si “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm” në “bashkëkryerje”.

Katër të akuzuarit ishin arrestuar më 30 gusht të 2016’ës, për t’u mbajtur për disa muaj në paraburgim, e që më pas masa ndaj tyre ishte ndryshuar për t’u zëvendësuar me atë të “arrestit shtëpiak”. Bashkë me katër të akuzuarit, policët anti-terror të Kosovës kishin arrestuar edhe dy aktivistë të tjerë. Astrit Dehari, tashmë i ndjerë, përmendet po ashtu në aktakuzë. Ndërsa, Petrit Ademi është liruar nga procedura. Ndaj të fundit, qysh pas arrestimit, gjyqtarët kishin vendosur masa më të lehta në krahasim me ato të të dyshuarve tjerë.

Në aktakuzën që prokurori i shtetit Abdurrahim Islami deponoi të mërkurën në Gjykatën Themelore të Prishtinës, pretendohet se grupi i të akuzuarve, organizimin e sulmit të 4 gushtit ndaj objektit të Kuvendit të Kosovës, e kishte nisur rreth 20 ditë para kryerjes së tij.

Aktakuzë thotë se Atdhe Arifi, Egzon Haliti dhe Astrit Dehari (që u gjet i vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren, dy muaj më parë), më 17 korrik 2016, përmes faqes për shpallje ‘MerrJep’, kishin rënë në kontakt me një shitës të një motoçiklete. Ata, thuhet në aktakuzë, të njëjtën ditë, rreth orës 18:30-19:00, ishin pajtuar me shitësin H.R., që ta blinin motoçikletën e tipit ‘Yamaha 125 CC’, ngjyrë e kuqe, me çmim prej 500 Eurosh.

Motoçikleta e njëjtë, por gjysmë e djegur, u gjet në lagjen Taukbashqe, nga Policia e Kosovës, vetëm gjysmë orë pasi ishte kryer sulmi me zollë në objektin e Kuvendit të Kosovës, natën e 4 gushtit 2016, rreth orës 23:00. Për këtë, prokurori i bën përgjegjës tre personat e përmendur, njëri prej të cilëve tash është i vdekur, ndërsa dy prej tyre ua ka ngritur aktakuzën.

“Më datë 04.08.2016, rreth orës 23:05, nga parkingu i cili gjendet përballë ndërtesës së Kuvendit të Kosovës, përkatësisht në rrugën “Zenel Salihu”, në afërsi të ish objektit të gjykatës komunale, me raketë hedhës dore RPG kanë kryer sulm ndaj objekit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, me të cilin rast predha ka goditur murin në mes të sallave numër 301 dhe 402 të katit të katërt, nga i cili sulm për fat të mirë nuk kishte pasoja në njerëz, por vetem dëme materiale të shkaktuara në muret e ndërtesës nga ana e rrugës “Agim Ramadani””, thuhet në aktakuzën e Prokurorisë Speciale, transmeton Gazeta Express.

Aty thuhet se qëllimi i të akuzuarve ishte që të detyronte Kuvendin që të mos ratifikonte marrëveshjen për Demarkacion me Malin e Zi, përmes shkaktimit të frikësimit serioz të popullatës në vend.

Tutje në aktakuzë pretendohet se një ditë pas sulmit, më 05 gusht 2016, e akuzuara tjetër, Adea Batusha, gjegjësisht mbesa e kreut të VV’së, Visar Ymeri, ndërmjet orës 10:00 deri 12:00 të paradites, është kapur nga kamerat e sigurisë në sheshet qendrore të Prishtinës, duke blerë një telefon ‘Samsung’. Më pas, thotë aktakuza, ajo bashkë me zëdhënësin e Lëvizjes Vetëvendosje, Frashër Krasniqi, rreth orës 13:40, u kishin dërguar mediave një e-mail ku përgjegjësia për sulmin ishte marrë nga grupi që ata e identifikonin si “Rugovasit”.

Email adresa në fjalë, “rugovasit12[at]gmail[dot]com”, sipas të gjeturave të prokurorisë së shtetit, ishte krijuar nga të akuzuarit, qysh më 29 korrik 2016.

Krejt këto pretendime, Prokurori special Abdurrahim Islami i bazon në të gjeturat e hetuesisë nga vëzhgimi i kamerave të sigurisë së institucioneve, lokaleve, vendeve të tjera publike dhe përmes formave të përgjimit të mjeteve telekomunikuese, të leshura me urdhër të tij qysh nga data 16 gusht e këtij viti – fillimisht ndaj Adea Batushes, më pas për t’u zgjeruar tek katër të dyshuarit e tjerë, përfshirë edhe Astrit Deharin.

Pretendimet e Prokurorisë Speciale, tashmë të konkretizuara me aktakuzë, kryesisht, janë të njëjta me të gjeturat që njësiti anti-terror i Policisë së Kosovës, ka prezantuar në Kallximin Penal, që Gazeta Express e kishte siguruar pak ditë pas arrestit të gjashtë aktivëve të VV’së të dyshuar për terrorizëm.

Klasifikimi i veprës penale, të cilën Prokuroria Speciale e Kosovës ua ngarkon katër të akuzuarëve, është “Kryerja e veprës terroriste” nga neni 136 i Kodit Penal të Kosovës, i lidhur me nenin 135, paragrafi 1, lidhur me nen paragrafin 1.7, që përkufizon dispozitat e terrorizmit, në këtë rast të vlerësuar si “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm; zjarr vënia apo djegia ose shpërthimi nga pakujdesia”, i cilësuar si “bashkëkryerje” përmes lidhjes me nenin 31 të KPK’së.

Kryerja e veprës terroriste, sipas Kodit të Procedurës Penale, nga kushdo që e kryen dënohet më jo më pak se pesë (5) vite burgim. /M.Gj./GazetaExpress/