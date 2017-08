Dështon takimi i Mustafës me familjen Rugova, PAN i ka numrat

Një takim i planifikuar për sot, në mes Isa Mustafës dhe familjes Rugova nuk është realizuar. Kjo i ka dhënë fund shpresës së LDK’së, për ta parandaluar PAN’in që të formojë qeverinë.

Tashmë çdo gjë duket e qartë. Kadri Veseli pritet të zgjidhet të enjten për Kryetar të Kuvendit, kurse një ditë më vonë edhe Ramush Haradinaj për Kryeministër të Kosovës.

Shpresa e LDK’së për ta bindur Teuta Rugovën që të mos i votojë institucionet të enjten dhe të premten ka dështuar. Isa Mustafa nuk ka arritur sot ta takojë Teuta Rugovën, e as familjen Rugova.

Gazeta Express mëson se ata, familja Rugova, i kanë dërguar mesazh Mustafës që të takohet me Ramush Haradinajn, që të pajtohet me të për të formuar qeverinë, sepse nuk kanë pse takohen me Mustafën, nëse kjo marrëveshje nuk arrihet. Burimet e Express thonë se Isa Mustafa është tërhequr nga insistimi i tij.

Tash, përfundimisht duket se PAN i ka së paku 61 vota, të cilat mjaftojnë për t’u votuar institucionet.