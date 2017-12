Dëshironi orgazma të fuqishme? Është shumë e thjeshtë! Pini…

Ideja e pirjes së vezës mund të mos u pëlqejë shumë njerëzve, por vezët konsiderohen një prej ushqimeve më të plotfuqishme kundër plakjes. Përfitimet e pirjes së vezëve të pagatuara janë të larmishme. Sfida qëndron tek gjetja e vezëve organike, pra të prodhuara nga pula që janë ushqyer në fusha, në ferma natyrale. Por, sipas mjekëve, konsumimi i tyre ndihmon edhe në përjetimin më të thellë të orgazmave.

E vërteta është se gjatë gatimit, vezët humbasin disa ushqyes të nevojshëm për trupin. Veza ofron një spektër të gjerë por të balancuar përfitimesh siç janë proteinat, yndyrat dhe ushqyesit.

Përfitimet e Pirjes së Vezës

Veza përçon shumë energji për organizmin. Ajo tretet lehtë, falë enzimave natyrale që gjenden në të bardhën e saj. Pirja e vezëve forcon sistemin imunitar dhe kjo është shumë e rëndësishme për të qenë të mbrojtur nga shumë sëmundje. Shumica e njerëzve në ditët e sotme kanë pamjaftueshmëri proteinash dhe yndyrash cilësore.

Vezët e pagatuara janë të tejmbushura si me proteina ashtu edhe me yndyra të mira. Pirja e dy ose tre vezëve organike në ditë do të pakësonte ndjeshëm gjasat e shfaqjes së sëmundjeve të rrezikshme. Vezët organike përmbajnë edhe niacin, riboflavin, biotinë, vitamina A dhe E, magnez, kalium, fosfor, mangan, hekur, jod, bakër, zink dhe sulfur. Të verdhat e vezës janë ndër të paktat ushqime që përmbajnë sasi të mëdha të vitaminës D që për disa ekspertë është më e rëndësishme edhe se vitamina C.

Përfitimet potenciale që vijnë nga pirja e vezës përfshijnë:

– Përmirësimin e funksioneve të trurit

-Përmirësimin e ekulibrave hormonalë;

-Orgazma të fuqishme;

– Përshpejtimin e metabolizmit Djegien e yndyrnave;

– Forcimin e muskujve Rigjallërimin e organizmit;

– Përmirësimin e qarkullimit të gjakut

– Përmirësimin e funksioneve të mushkërisë

– Forcimin e flokëve dhe thonjve Zbutjen e njollave të lëkurës.

Sa duhen konsumuar?

Sistemi imunitar do të reagojë menjëherë ndaj vezëve. Do të ndiheni më energjikë dhe në formë. Mund ta provoni me një vezë çdo ditë për një javë dhe më pas të rrisni dozën me dy. Vezët mund t’i përzieni me qumësht.