Deri më tani janë numëruar mbi 50 përqind e votave me kusht

Në Kosovë, deri më tani janë numëruar mbi 50 për qind e votave me kusht në Qendrën e Numërimit të Rezultateve dhe pritet që nesër të përfundojë ky proces.

Janë 25 mijë vota me kusht në tërë vendin të hedhura nga qytetarët në zgjedhjet e 11 qershorit. Edhe në këtë rast, zyrtarët thonë se ka pasur shumë fletëvotime të pavlefshme. Numërimi i votave me kusht në Qendrën e Numërimit të Rezultateve, ka arritur në komunën e gjashtëmbëdhjetë, që nënkupton se komuna e Rahovecit është në proces e sipër të numërimit.

Ndërkohë, komunat e mëdha si Peja, Podujeva, Prizreni, Prishtina dhe Ferizaj, konsiderohen si qendrat më të mëdha që kanë vota me kusht.

Me këtë dinamikë nesër do ta kemi procesin të përfunduar “Shpresojmë që nesër ta gjithë këtë proces edhe pse numri më i madh i votave me kusht është në komunat e mëdha, mirëpo pavarësisht prej kësaj ne do të punojmë me dy ndërrime sonte deri në orën 24:00 dhe nesër në mënyrë që ta kemi procesin të kompletuar… Pra, me këtë dinamikë nesër do ta kemi procesin të përfunduar”, tha Ahmetaj.

Ndonëse, numër i votave të pavlefshme në procesin rregullt të votimit ishin 52 mijë, kjo dukuri e votave të dëmtuara është shfaqur edhe në votat me kusht.

Ka numër të konsideruar të votave të dëmtuara qëllimisht “Nuk mund të themi se kemi numër të madh të fletëvotimeve të pavlefshme, mirëpo një numër I konsideruar është… fletëvotime të dëmtuara me qëllim ka, dhe është një numër i tyre i dëmtuar qëllimisht, të cilat sigurisht se do ta shpallen të pavlefshme”, tha ai.

Përndryshe, kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, deklaroi gjatë ditës se në rast se nuk do të ketë ankesa në PZAP, atëherë publikimi e certifikimi i rezultateve zyrtare të zgjedhjeve të 11 qershorit. Mund të ndodhë brenda kësaj jave.