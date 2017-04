Deputeti i Bundestagut: Të ratifikohet Demarkacioni

Njohësit e çështjeve ndërkombëtare dhe analistët politikë, konsiderojnë se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i ndërprerë me anë të një rezolute të Kuvendit të Kosovës deri në lirimin...

Gjatë këtyre pesë ditëve vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik. Në këto kushte do të mbajë mot i ndryshueshëm...