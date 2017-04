Deputetë të LDK-së me propozim të ri për votimin e Demarkacionit

Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që e kundërshtojnë Demarkacionin i kanë propozuar shefit të tyre, Isa Mustafës, një zgjidhje që do t’i bindte ata ta votonin këtë marrëveshje ndërkombëtare.

Janë 17 deputetë të kësaj partie që kanë kërkuar që propozimi i tyre të marrë dritën jeshile dhe i njëjti ta zhbllokojë liberalizimit e vizave për kosovarët.

Në një prononcim për “Indeksonline”, deputeti i kësaj partie, Adem Salihaj ka treguar se ky propozim është bërë me qëllim që të dilet nga kriza.

“Këtë mund ta bëjmë nëse arrihet një aneks marrëveshje me Malin e Zi se marrëveshja e tashme e demarkacionit rishikohet brenda një viti. Në këtë rast ne do ta votonim njëkohësisht marrëveshjen e demarkacionit bashkë me këtë aneks marrëveshjen”, ka thënë Salihaj.

Ndryshe, Qeveria Kosovës pritet që ta procedojë javën e ardhshme për ratifikim në Kuvend Marrëveshjen e Demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.