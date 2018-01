Departamenti Amerikan i Shtetit apel qytetarëve, mos udhëtoni në Serbi shkaku i një virusi

Bëhet fjalë për epideminë e fruthit, e cila po përhapet me të madhe në Serbi, epidemi e cila transmetohet shumë lehtë nga një person te personat tjerë, edhe përmes ajrit.

Instituti për Shëndetin Publik të Serbisë “Milan Jovanovic Batut” ka njoftuar gjatë javës se në këtë shtet në tre muajt e fundit janë paraqitur 1 mijë e 114 raste.

institut bën të ditur se nga ky numër 224 raste janë të evidentuara nëpër zonat e banuar me serbë në Kosovë.

Health Alert for #Belgrade, #Serbia: @CDCgov has issued a Level 1 Travel Notice for Serbia due to a reported outbreak of Measles. Review the CDC notice here: https://t.co/Hg975MJ9EF pic.twitter.com/elhCVN2Mo5

— Travel – State Dept (@TravelGov) January 19, 2018