Demolli: FSK e hapur për të gjitha komunitetet

Ministri në largim i FSK-së, Haki Demolli, ka thënë se FSK është i hapur për të gjitha komunitetet.

Në ceremoninë e diplomimit të 61 rekrutëve të FSK-së nga komunitetet joshumicë, Demolli tha se se rekturët e certifikuar sot janë nga komuniteti serb dhe malazez, duke shtuar se ky fakt e gëzon pasi sipas tij, FSK është e hapur për të gjithë.

“Certifikimi i 61 rekrutëve është një hap drejt përmbushjes së obligimeve ligjore të FSK-së, që do të jetë e aftë të përmbush obligimet e saj me profesionalizëm. Certifikimi i sotëm ka të veçantën e vet se përmes tij po bëhet dhe përmbushja e radhëve të FSK me pjesëtarët e pakicave që dëshmon diversitetin tonë si FSK dhe shtet”, tha ai. /rtk/