“Demokracia Studentore” e shqetësuar për neglizhencat e Rektorit të UP-së

Marian Dema që nga ardhja e tij si Rektor nuk është marr me çështjet që kanë të bëjnë me Universitetin dhe studentët, thekson “Demokracia Studentore”, përmes një komunikate për media.

Sipas tyre, janë dy arsye që i shqetësojnë më së shumti si studentë: Punësimet e asistentëve të pakualifikuar që po ndodhin në Universitetin e Prishtinës dhe neglizhenca e provimeve diferenciale të cilët studentët kanë kaluar dhe janë pranuar në studimet e nivelit Master, me këtë rast u janë caktuar provime diferenciale dhe ende nuk duhet se cilat janë ato provime që do të iu parashtrohen ata.

“Andaj, duke pasur parasysh se askush nuk merret me këto problem të cilat janë në dëm të studentëve, ne si organizata më aktive në vend shprehim shqetësimet tona, dhe njëkohësisht kërkojmë nga Rektori i Universitetit të Prishtinës z. Marian Dema që të merret me seriozitetin më të madh për këto çështje dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me Universitetin e Prishtinës të cilat duhet të iu shkojnë në dobi studentëve dhe jo në dëm të tyre”, tha Kryetari i organizatës “Demokracia Studentore”, Mexhid Ramusa. /KI/