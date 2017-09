Demarkacioni problem i brendshëm i Kosovës, jo ndërmjet dy vendeve

Një nga sfidat kryesore të mandatit qeverisës të Kryeministrit të Kosova Ramush Haradinaj do të jetë cështja e demarkacionit të kufirit me Mali i Zi. Kjo cështje ka qenë një nga pikat kryesore opozitare të AAK gjatë mandatit të kaluar qeverisës të koalicionit PDK-LDK, shkruan Kosova.info. Teksa disa nga partitë politike janë skeptik në rikthimin në pikën zero të demarkacionit nga ana e kabinetit qeverisës të Haradinaj analistë politik nuk presin të ketë ndonjë lëvizje ashtu sic e projektuar në mendje Haradinaj. Njohësi I rrethanave politike Azem Vllasi per mediet malazeze ka thene se prêt që Haradinaj do të kërkojë nga Mali I Zi bisedime të reja për demarkacion me Kosovën. Haradinaj menjëher pas marrjes së postit të kryeministrit ka shpërndarë komisionin për demarkacion me Mali I Zi dhe ka emëruar Shpejtim Bulliqin ne postin e ekipit të ri që do të merret me demarkacion. Vllasi thotë se Haradinaj si kryeministër “dëshiron që edhe njëherë të bëhet revizioni I demrkacionit me Mali i ZI. “Mendoj se ai me gjetjet e komisionit të ri, për të cilën prêt se do të konfirmojë pohimet e mëhershme të tij se Kosova ka humbur territor, të kërkoj nga Mali I Zi që edhe njëher eventualisht të bisedojë për këtë cështje, e që pa kësaj edhe ti vëhet pikë në cështjen e demarkacionit të dy shteteve”, tha Vllasi duke shtuar se ky potez I Haradinaj nuk do të ndikojë në raportet e mira ndërfqinjësore të Mali I ZI dhe Kosovës. “Ky është problem I brendshëm I Kosovës. Qëndrimi I perëndimit është që të ratifikohet marrëveshja me Mali I ZI dhe të hiqet nga rendi I ditës, sepse është një nga kushtet për liberalizim të vizave”, thotë Vllasi.

Shefi i komisionit malazez për demarkacionin me Kosovën, Millan Paunoviq, ka thënë se “shpreson që situata lidhur me kufirin do të zgjidhet në mënyrën e dakorduar më herët”.

“Paralajmërimet e mediave se kryeministri i ri i Kosovës paralajmëroi se do të propozojë formimin e komisionit të ri, nuk duhet komentuar, pasi që Mali i Zi nuk është i njoftuar zyrtarisht lidhur me këtë”, ka thënë Paunoviq.

Ai ka shfaqur besimin se në Prishtinë do të arrihet marrëveshje politike për ratifikimin e marrëveshjes.

Mali i Zi disa herë viteve të fundit ka bërë të ditur se sa i përket Podgoricës, puna rreth demarkacionit ka përfunduar dhe se ratifikimi i marrëveshjes është problem i Prishtinës zyrtare.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) nuk mbështesin asnjë version tjetër të Demarkacionit me Malin e Zi, pos atij të arritur e të nënshkruar mes përfaqësuesve të të dyja shteteve në vitin 2015. Kështu kanë bërë të ditur për gazetën “Zëri” zyrtarë nga Ambasada Amerikane në Prishtinë pas vendimit të kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili qysh në ditën e parë të punës së tij shkarkoi Komisionin për Shënjimin e Kufirit, të drejtuar nga Murat Meha.

Ministri i ri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka thënë se beson se kryeministri Ramush Haradinaj do ta gjejë një zgjidhje për demarkacionin me Malin e Zi. “Unë kam besim se Haradinaj do ta menaxhojë këtë situatë dhe do të koordinohet me palën malazeze”, është shprehur ai në një intervistë në RTK. “Mirëpo, ne duhet të jemi të kujdesshëm”. Ai ka shtuar se duhet gjetur një zgjidhje e përbashkët, pasi marrëveshja e njëanshme nuk funksionon.

Ndërsa Lidhja Demokratike do t’ia mbajë tek fytyra kryeministrit të ri premtimin se kufirin e Kosovës me Malin e Zi do ta vendosë në Çakorr. “Do të kërkojmë nga Haradinaj që ta mbajë fjalën ashtu siç ka premtuar dhe është zotuar për kufirin në Çakorr”, ka thënë deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami. “Nëse e bën këtë, atëherë ne do ta duartrokasim dhe do ta votojmë gjithashtu këtë version”.

ShBA dhe BE nuk kanë lëvizur nga qëndrimi duke kërkuar që Kosova të ratifikojë marrëveshjen për demarkacion. Ka pasur zëra që për këtë cështje të kërkohet arbitrazh ndërkombëtarë. Mirëpo askush nuk e ka idenë si do ta hap Kosova këtë cështje nëse për këtë nuk pranon Mali I Zi. Ky shtet tashmë është anëtar I NATO-së, dhe për anëtarësimin në këtë organizatë ekzistonë edhe kriteri për kufijt e definuar, respektivisht që nuk ka cështje të hapura të kufirit që potemncialisht mund të jenë konfliktuoze me ndonjë shtet fqinjë. Andaj është vështirë që Mali I ZI të pranojë të hap këtë cështje. Arsyeja e dytë pse nuk do ta bëjë këtë është e lidhur me atë të brendshme. Nuk dëshiron që para opozitës së vetë që të hap këtë cështje, e cila ndryshe është kritikuar qeveria për shkak të nënshkrimit të marrëveshjes për demarkacion me Kosovë. Kohë më parë ministry I jashtëm I Mali I Zi Srdjan Darmanovic ka thënë se Mali I ZI këtë process e ka përfunduar dhe me padurim prêt që edhe Kosova ta bëjë këtë, edhe pse kjo cështje “problem që ka të bëjë me shumë me luftën politike brenda vetë Kosovës”. /KI/