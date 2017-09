Demarkacioni e rrëzoi Isa Mustafën, por po del dardhë me bisht edhe për Haradinajn

Gjatë vizitës së sotme në Tiranë, në një konferencë shtypi kryeministrat Rama e Haradinaj ishin rënë dakord për fillimin e shumë projekteve të përbashkëta. Por në këtë takim ishte një temë që dy kryeministrat kishin qëndrime të kundërta. Edi Rama Demarkacionin me Malin e Zi e quajti vetëm problem të Kosovës e jo edhe të Malit të Zi. Kurse Haradinaj ka deklaruar se nuk ka marrëveshje legjitime për Demarkacionin pa u nënshkruar nga të dy palët. Lidhur me këtë problem fletë politologu Ramush Tahiri.

Në një debat televiziv vitin e kaluar Albin Kurti, pati deklaruar se Demarkacioni me Malin e Zi nuk ka qenë kauzë e Vetëvendosjes. Vetëvendosje ka qenë e shqetësuar me Zajednicën, kurse Demarkacioni pasi u ngrit si problem nga Ramush Haradinaj, atëherë edhe ne në Vetëvendosje u pajtuam se shënimi i kufirit me Malin e Zi ishte një gabim katastrofal.

Pra Demarkacioni ishte kauza politike e Ramush Haradinajt derisa ishte në opozitë e kauzë politike ndër më të vështirat për Haradinajn tani si kryeministër sërish mbetët Demarkacioni i cili edhe ishte shkaku kryesor që e rrëzoi Qeverinë e Isa Mustafës.

Kryeministri Haradinaj sot në Tiranë zbuloi edhe një kundërshtarë të kauzës së tij politike. Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama i tha çartë se demarkacioni nuk është problem I Malit të Zi por problem i brendshëm i Kosovës e kështu po deklaron edhe Mali i Zi. Madje Edi Rama në një konferencë të përbashkët shtypi deklaroi se pret nga Ramush Haradinaj që të ndahet nga pozicioni i tij opozitar ndaj këtij problemi.

Pra Haradinaj, është i vetmuar në kauzën që e ngriti vetë, nuk ka asnjë përkrahës as brenda as jashtë e nëse do të tërhiqet nga kauza e tij, do ti ketë në qafë Vetëvendosjen e LDK-në të cilat edhe pse kanë qëndrime të kundërta lidhur me demarkacionin, nuk do t’ja falnin një veprim të tillë Ramush Haradinajt si kryeministër.

E lidhur me këtë problematikë politologu Ramush Tahiri, për ‘Lajm.co’ ka dhënë disa sqarime dhe propozime konkrete:

“Mua ma merr mendja se Qeveria e Kosovës për ta dërguar rastin në Gjykatën e Arbitrazhit siç deklaroi këshilltari Matoshi, më parë duhet të anulojë Marrëveshjen e 26 gushtit të vitit 2015 të nënshkruar gjatë Samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për çështjen e kufirit”, ka thënë Tahiri.

Ky edhe duhet të jetë vendimi i Qeverisë Haradinaj, në mënyrë që Komisioni i ri për shënimin e mirëmbajtjen e kufirit, të mund të hapë çështjen, e cila përderisa është në fuqi konsiderohet e mbyllur, dhe Komisioni që nuk është i revizionit nuk ka të drejtë ta hapë dhe rishqyrtojë pa pasur kompetenca shtesë.

Tahiri thotë se Mali i Zi si shtet me kapacitete të plota në mënyrë serioze i është qasur shënimit të vijës kufitare me Kosovën duke e pranuar si shtet dhe duke e konsideruar ish kufirin administrativ ndërmjet ish Republikës së Malit të Zi dhe ish KSA të Kosovës kufi shtetëror pas ratifikimit në Kuvendet e të dyja shteteve. Komisionet përkatëse shtetërore, ka theksuar më tej Tahiri, kanë punuar diku prej vitit 2011 për gati katër vjet rresht për të përfunduar me nënshkrimin e marrëveshjes me protokolin e përbashkët ndërmjet të dy qeverive përkatësisht në nivel të Ministrave të Jashtëm.

Mali i Zi e procedojë me rregull të gjithë çështjen duke përfshirë edhe ratifikimin e Marrëveshjes ndërshtetërore në Kuvendin e Malit të Zi. Kosova e miratoi në Qeveri por për shkak të protestave në Kuvend dhe në rrugë nuk arriti ta ratifikojë marrëveshjen në Kuvend, madje për shkak të një ekscesi nuk u diskutua asnjëherë as në Komisionin Parlamentar.

Ramush Tahiri, thekson se një nga arsyet e rënies së Qeverisë së mëparshme dhe mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme ishte edhe mospajtimi me këtë çështje, kurse kjo Qeveri e re tregoi se është e përkushtuar që ta zgjidhë çështjen e kufirit me Malin e Zi duke përcaktuar kufirin e Kosovës në Kullë dhe në Çakorr, për këtë edhe vendimi i parë i sajë ishte shkarkimi i komisionit të ashtuquajtur Meha dhe emërimi i komisionit te ri Bulliqi. Komisioni i ri menjëherë kërkoi udhëzime nga Qeveria si dhe kompetenca shtesë që pritet ti marr së shpejti dhe mandej ka premtuar se brenda afatit prej një muaji do ta kenë raportin gati me shënimin e saktë të vijës kufitarë të Kosovës me Malin e Zi.

Tahiri shton se gjatë vizitës së Ministrit të jashtëm të Kosovës në Mal të Zi, Pacolli zyrtarisht u informua se çështja e kufirit konsiderohet një çështje e mbyllur me sukses dhe se Mali i Zi pret që Parlamenti i Kosovës ta ratifikojë së shpejti. Por Tahiri ka potencuar po ashtu se një zyrtar i Qeverisë së Kosovës i zhgënjyer nga këto rrjedha deklaroi se ka mundësi që Kosova këtë çështje ta dërgojë në Gjykatën e Arbitrazhit.

Mbetet të shihen kapacitetet e Komisionit të ri të përbërë nga ekspertë eminentë të fushës dhe të bëhen publike të gjeturat e tyre, pra argumentet dhe dëshmitë, të cilat do të ishin bindëse jo vetëm për opinionin e brendshëm dhe të jashtëm si dhe për Malin e Zi por edhe për Arbitrazhin që nëse shkohet të marrë vendim në favor të Republikës së Kosovës. Tahiri thotë se duhet të sqarohet edhe mundësia dhe forma e veprimit se a mundet Qeveria e Kosovës ta inicoi e vetme këtë çështje, apo përmes një shteti mik dhe a mund të ngritë çështje pran Gjykatës së Arbitrazhit, apo kjo duhet të bëhet me pajtimin e plotë të palëve, pra të Kosovës dhe të Malit të Zi.

Si do që të jetë puna e caktimit të kufijve të Kosovës, Tahiri thekson se është një çështje shumë jetike që ka të bëjë me tërësinë territoriale dhe me sovranitetin dhe integritetin e shtetit më të ri të Evropës, qytetarët e të cilit kanë mbetur të izoluar edhe për shkak të mosratifikimit të Marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Partitë që ishin në opozitë e sot në pushtet ishin deklaruar se nuk japin territor për viza, dhe se Kodova nuk mund të pranojë marrëveshjen me të cilen ka humbur 82 kilometra katrorë , sipas matjeve pikërisht të ekspertëve që sot janë në krye të Komisionit të Kosovës për shënimin e mirëmbajtjen e kufirit.

Tahiri shton se mbetet të shihet me cilët mekanizma kjo Qeveri do të siguronte edhe liberalizimin e vizave për qytetarët edhe do t’ia merr këtë territor Malit të Zi dhe do t’ ia kthente Kosovës… që ishte premtim elektoral dhe inaugurues i sajë. Përndryshe shton Tahiri në fund, policia e Malit të Zi është vendosur në punktet kufitare dhe bënë patrullimet që prej heqjes së zonës së sigurisë pesë kilometërshe nga kufiri i ish-Jugosllavisë në drejtim të Kosovës ashtu si bëri edhe policia e Serbisë.