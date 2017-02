Dema: Që nga themelimi UP-ja, ka pasur trende pozitive

Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Marjan Dema, ka deklaruar se UP-ja, synon që të jetë konkurrent me vendet e rajonit e me gjerë dhe jo vetëm në Kosovë.

I pari i Universitetit më të madh publik në vend, në 47 vjetorin e themelimit të tij, ka thënë se UP-ja në këtë kohë ka shumë probleme. “UP-ja është pa e konkurrencë në Kosovë. Nuk pajtohemi që të jemi vetëm në konkurrencë në Kosovë. Ne synojmë që të konkurrojmë edhe me universitetet e rajonit e më gjerë”, ka thënë Dema në emisionin “Monitor”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Sipas tij UP-ja, e ka dhënë një provim shumë të rëndë. “Që nga themelimi UP-ja, ka pasur trende pozitive, por gjithherë është sulmuar. Në atë kohë është sulmuar për shkaqe ideologjike, ndërsa sot po sulmohet për shkak të natyrave të ndryshme’, ka deklaruar Dema.

“E them më kompetencë që në UP nuk mund të vijë dikush që nuk i plotëson kushtet për të qenë profesor. Pra ne kemi standardet tona”, ka thënë ai. Dema ka thënë se synon që UP-ja të jetë jo vetëm mësimor, por edhe shkencor. “UP-ja është vend ku krejt Kosova furnizohet me mësimdhënës”, ka thënë ai.

Dema ka thënë se ata kanë qëllim që të marrin studentët më të mirë. “Ne synojmë që nga të gjitha anët e Kosovës të marrim brumin më të mirë”, ka deklaruar ai.

Rektori i UP-së ka bërë me dije se një problem i madh për këtë institucion të dijes është edhe ai i mungesës së hapësirave për studime. ‘UP-ja, po pengohet, por ne nuk do të ndalemi. I bëj apel që të gjithëve që këtë tempull ta zhvillojmë , ta mbrojmë e ta avancojmë. Universiteti e donë lirinë akademike, e donë pavarësinë”, ka theksuar ai.

Dema ka vlerësuar se universitetet e tjera në Kosovë bazën e kanë në UP. Sipas tij nëse profesorët në UP, nuk do të kenë rezultate, do të ketë penalizmi për ata. ‘Ne kemi rregullore për cilësi, por jo të rregullore të produktit të mësimnxënie”, ka theksuar ai.

Dema është ankuar se ka shumë sulme ndaj UP-së, duke filluar nga çështjet shumë të vogla. Ai ka bërë me dije se ka qëllim që në mandatin e tij të punojë sa ma shumë që të ngritet cilësia në UP.