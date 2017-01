Delo: Fitorja e Tramp e mirë për Putinin, por e keqe për Serbinë

Bashkimi Evropian duhet të jetë më e hapur për vendet e paqëndrueshme në Ballkan në mënyrë që të mos bien nën një ndikim më të madh të Rusisë, shkruan gazeta “Delo” e Lubjanës, raporton Kosova Info.

“Delo” shkruan se Serbisë politika e dukshme e mbajtjes së ekuilibrit ndaj BE-së dhe Rusisë “, nuk garanton stabilitet”. Gazeta shkruan se perspektiva evropiane e vendeve të rajonit që ende nuk janë bashkuar me BE duhet të jetë më konkrete.

“Deklarata e Presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se në pesë vitet e ardhshme nuk do të ketë zgjerim të BE-së është reflektuar në ri-zgjimin e retorikës së luftës të viteve ’90, si dhe rënien e interesit për anëtarësim në BE, si në mesin e elitave politike, ashtu edhe te qytetarët e zakonshëm “shkruan e përditshmja kryesore sllovene, duke iu referuar analistëve slloven, raporton Hina.

“Delo” thotë se “Ballkanit Perëndimor duhet t’i jepet më shumë vëmendje, nëse nuk dëshirohet që të bjerë nën një ndikim më të madh të Rusisë”, dhe shton se “vëmendja duhet të drejtohet drejt BeH dhe entitetit serb në atë vend, si dhe me Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, ku influenca ruse tashmë është e pranishme.”

“Ballkani nuk do të jetë në listën e prioriteteve të (Presidentit të sapozgjedhur të Shteteve të Bashkuara) Donald Trump, e cila mund të jetë e mirë për (presidentin rus Vladimir) Putinin, por jo në Serbi, ku politika e dukshme e mbajtjes së ekuilibrit ndaj BE-së dhe Rusisë”, nuk garanton stabilitet”.

E përditshmja sllovene shkruan se Rusia në Ballkan ka interesat e veta dhe “po rrit ndikimin e saj në vendet e Ballkanit, që nuk do të thotë automatikisht dhe kjo është një kërcënim për vendet evropiane dhe ShBA”.

“Veprimet e BE-së në Ballkan në 25 vitet e fundit kanë qenë në përputhje me strategjinë e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara, por rënia e fuqisë amerikane për shkak të krizës ekonomike ka shkaktuar nga probleme në Bashkimin Evropian dhe në marrëdhëniet e saj me vendet e Ballkanit”, shkruan “Delo”.

Po ashtu thuhet se “Tramp nuk do ti kushtojë aq shumë vëmendje Ballkanit sa do të ishte rasti nëse do të fitonte zgjedhjet presidenciale, Hillary Clinton”, por se NATO-ja ndoshta do të vazhdojë

të jetë e gatshme për të ndërhyrë “nëse është e nevojshme për të parandaluar konfliktet ndër-etnike.”

“Delo” thotë se Bashkimi Evropian gjatë 20 viteve të fundit për Ballkanin ishte një “karrot” për realizimin e interesave amerikane. /KI/