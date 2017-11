Deliu: Çështja e Demarkacionit duhet të përfundohet

Deputetja nga radhët e PDK-së, Blerta Deliu-Kodra, tha se Institucionet duhet të punojnë sistematikisht në përmbushjen e kritereve të kërkuara që qytetarët e Kosovës të kenë mundësi të lëvizin lirshëm.

Subjekti politik që është në koalicion qeverisës me Haradinajn, po kërkon nga ky i fundit që shenjëzimi i kufirit me Malin e Zi të përfundojë dhe kjo mos të jetë më temë e klasës politike.

“Është kërkuar sërish që çështja e demarkimit me Malin e Zi të zgjidhet dhe që institucionet të marrin masa. Kjo punë duhet të rregullohet, duhet që tema e Demarkacionit të mos jetë më temë e klasës politike, duhet të përfundohet, e kemi dhënë qëndrimin tonë si PDK, dhe përkundër faktit që kemi një koalicion të ri me Haradinajn”, tha ajo në Klan Kosova.

“Ne në kuadër të komisionit të integrimeve e kemi ftuar Shpejtim Bulliqin. Bulliqi do të vijë në komision për integrime dhe të na bëjë të qartë nëse ka argument të reja. Nëse një komision arrijnë që të sjellë fakte dhe argumente, ne do të jemi aty dhe do ta mirëpresim, do të shohim nëse Bulliqi do të arrijë të ketë argument të reja në lidhje me marrëveshjen”.

“Jemi vonuar shumë në këtë drejtim, s’është interes i klasës politike që demarkimi të jetë njëra prej top-temave që po trajtohet vazhdimit në Kosovës. Në radhë të parë duhet të ketë vullnet politik që t’i hapin rrugë këtij procesi, deputetët besoj se kësaj herë do të reflektojnë seriozisht. Kosova është një prej vendeve të pakta që ende s’ka liri të lëvizjes. Kjo është një e padrejtë që po i bëhet Kosovës, ne krahas vullnetit tonë do t’i marrim masat që kjo çështje të jetë e mbyllur dhe që qytetarët të kenë liri të lëvizjes si një e drejtë fondamentale të të drejtave të njeriut”, tha ajo.