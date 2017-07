Delegacioni nga Qiproja Veriore viziton AUV-in

Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës sot e ka vizituar drejtori i Shërbimeve Veterinare të Qipros Veriore, Huseyin Ataben, së bashku me drejtorin e njësisë së Shëndetit të Kafshëve, Neslihan Oznur dhe drejtorin e Identifikimit dhe Regjistrimit të Kafshëve, Burak Toksoy.

Qëllimi i vizitës së këtij delegacioni ishte të njoftohen me sistemin e identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve si dhe sistemin të kontrollit të lëvizjes së kafshëve të përdorura në Kosovë me qëllimin përfundimtar të instalimit të një sistemi të ngjashëm në Qipron Veriore. Kryeshefi Ekzekutiv i AUV-it Valdet Gjinovci, bashkë me stafin e agjencisë, priten delegacionin dhe i njoftuan me punën që bëhet në këtë agjenci.

Ai i njoftoi mysafirët edhe mbi rezultatet në teren përmes politikave për luftimin e sëmundjeve infektive të kafshëve, politika këto qe bazohen ne sistemin e të dhënave të regjistrimit të kafshëve.

Kjo vizitë u cilësua edhe si mundësi për të shkëmbyer informacione dhe përvojat e dy vendeve Kosovës dhe Qipros Veriore. /KI/