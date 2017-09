Delawie përgëzon KQZ-në për punën e tyre

Ambasadori amerikan, Greg Delawie, pas një takimi që pati me kryetaren e KQZ-së, Valdete Daka dhe pjesëtarët e tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve(KQZ), ka përgëzuar këta të fundit për punën e tyre që po bëjnë sa i përket procesit të zgjedhjeve.

Delawie këtë e ka bërë përmes një postimi në Twitter, ku ka shkruar: “Faleminderit anëtarëve të KQZ-së, për punën e tyre në mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme në Kosovë”.

Thank you to members of @KQZKosova for their work on holding credible elections in #Kosovo pic.twitter.com/NkxtX2b0Zz

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) September 26, 2017