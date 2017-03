Shtetet e Bashkuara besojnë se siguria e Kosovës varet nga cilësia e partneriteteve të saj, tha ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delawie.

“Nuk duam ta shohim Kosovën në mosmarrëveshje me partnerët kryesorë”, tha Delawie në një postim në Twitter.

ShBA edhe më herët ka shprehur shqetësim për paralajmërimet se Kosova do të ndryshojë mandatin e Forcës së Sigurisë në Forcë të Armatosur, pa ndryshime kushtetuese.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, iniciator i ndryshimeve ligjore, megjithatë, ka insistuar se procesi nuk ka kthim prapa.

The US believes Kosovo's security depends on the quality of its partnerships. We don't want to see #Kosovo out of step w/ key partners.

— Amb. Greg Delawie (@AmbDelawie) March 10, 2017