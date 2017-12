Delawie i tronditur në takimin me LDK-në: Mos e fundosni anijen, mos lejoni ta kthejnë gjendjen e tmerrshme!

Dje (e premte) në skenën politike në Kosovë pati zhvillime të papritura kur Grupi Parlamentar i PDK-së mblodhi 43 nënshkrime për shfuqizimin e Gjykatës Speciale.

Ky veprim bëri që ambasadorët e vendeve më të fuqishme që e kanë njohur Kosovën të reagojnë ashpër dhe të tentojë të ndalin një veprim të tillë, të cilin thanë se mund të jetë fatal për vendin.

Me i zhurmshmi në gjithë këtë debat ishte ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie, i cili përveç se reagojë përmes rrjeteve sociale disa herë, ai u takua edhe me presidentin Hashim Thaçi dhe me pas edhe me opozitën.

E në takim e këta të fundit, Delawie, thuhet se ishte tejet i shqetësuar dhe i tronditur duke kërkuar nga deputetët e opozitë ta ndalojnë një gjë të tillë.

Një zyrtar i LDK-së i ka thënë lajmi.net se asnjëherë nuk e kanë parë më të tronditur ambasadorin amerikan në Kosovë.

Ky zyrtar që ka qenë në takim me ambasadorin ka thënë se Delawi i ka kërkuar LDK-së që të mos e fundosin anijen dhe mos ta kthejnë Kosovën në një gjendje të tmerrshme.

Më pas i njëjti i ka thënë lajmi.net se Delawe ka qenë shumë i shqetësuar dhe ka qenë i shokuar me veprimet e fundit të partnerëve të koalicionit. /Lajmi.net/