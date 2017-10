Delawie: Do ta vëzhgojmë edhe procesin e numërimit të votave

Ambasadori i ShBA-ve në Prishtinë, Greg Delawie, deklaroi sot se vëzhguesit ndërkombëtarë do ta vëzhgojnë tërë procesin zgjedhorë, por edhe atë të numërimit të votave.

“Më vjen shumë mirë që sot jam këtu. Me një fare mënyre jam duke ja nisur ditës si vëzhgues i zgjedhjeve lokale këtu në Kosovë. Shtetet e Bashkuara te Amerikës besojnë qe Kosova e ka një mundësi të mrekullueshme sot për të demonstruar përkushtimin e saj ndaj demokracisë duke marr pjesë në zgjedhje paqësore të lira dhe te besueshme.

Delawie tha se vëzhguesit ndërkombëtarë do ta shtojnë besimin e qytetarëve .

“Ne besojmë se vëzhguesit ndërkombëtarë, që janë mbi 30 mijë sosh, e shtojnë besimin e qytetarëve sepse ata do të jenë të pranishëm edhe gjatë procesit të numërimit të votave. Rezultatet preliminare do të dalin sonte dhe disa do të jenë të disponuar e disa jo, por secili duhet të punojë në interes të publikut dhe të mos i shikojnë interesat personale”, tha ai.