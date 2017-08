Delawie: Ditë e rëndësishme për formimin e Qeverisë

Ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie, thotë se dita e sotme është e rëndësishme për procesin e formimit të Qeverisë së Kosovës.

Ai thotë se shpreson që partitë politike të bëjnë “veprime pozitive për të ardhmen e Kosovës”.

“Sot është ditë e rëndësishme për procesin e formimit të Qeverisë. Shpresoj të shoh veprime pozitive për të ardhmen e Kosovës nga të gjitha partitë politike”, ka shkruar ambasadori amerikan në Twitter.

Today is important day for the government formation process. Hope to see positive action for #Kosovo's future from all political parties

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) August 3, 2017