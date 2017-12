Deklarata prekëse e ambasadorit britanik: E dua shumë këtë vend…

Deklarata e plotë e ambasadorit britanik në Kosovë, Ruari O’Connell për përpjekjet që të shfuqizohet Ligji për Gjykatën Speciale.

Deklarata e plotë:

Britania e Madhe ishte me Kosovën në kohërat më të vështira. Ne intervenuan, dhe bënë gjënë e duhur që intervenuam, si pjesë e NATO-s për të mbrojtur popullin e Kosovës. Asgjë nuk mund të fshijë këtë kapitur në historinë e Kosovës.

Por është masa e pjekurisë së një shteti se si merret me akuzat më të vështira ndaj qytetarëve të saj. Dy vjet më parë, Kosova dha fjalën e saj se do të përballej me ndonjë akuzë dhe i tregoi botës se ai besonte në drejtësi e jo në mosndëshkimin.

Votimi për të shfuqizuar ligjin mbi gjykatën speciale do të ishte një tradhti e këtij angazhimi dhe do të vinte në pikëpyetje nëse Kosova beson në drejtësi ose në mosndëshkimin. Do të kishte pasoja të rënda për Kosovën.

E dua shumë këtë vend. Dhe vendi im, Britania, dëshiron që ju të keni sukses. Shpresojmë që Kuvendi të bëjë zgjedhjen e duhur sonte.