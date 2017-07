Deklarata bombë e Luciano Moggit: Partizanin do ta bëj si Juventusi

Për herë të parë ky vit futbollistik i Partizanit, do të fillojë nën sugjerimet e këshilltarit të presidentit Demi, të famshmit Luciano Moggi.

Një nga personazhet më të famshëm të futbollit italian tregon në një intervistë për Top Channel gjithçka po lëviz në klubin e kuq, duke filluar nga trajneri i ri Mark Iuliano, që nuk e konsideron aspak si bast, as me risk këtë zgjedhje, pavarësisht mungesës së eksperiencës si trajner.

“Problemi në këshillimin e një trajneri është që të duhet të kesh disa gjëra parasysh. Për shembull, Iuliano, ka patur bashkëpunim me disa trajner të rëndësishëm në karrierën e tij si Ancelotti , Capello etj. E vija re se gjithmonë i ndiqte me shumë vëmendje lëvizjet e tyre edhe ne vitet e fundit me Juventusin ishte më tepër trajner në fushë se futbollist.

E njoh si njeri me karakter. Nuk mund të them se është një bast kjo zgjedhje që bëra për Partizanin dhe nuk ka asnjë risk, unë e njoh shumë mirë Iulianon. Ndoshta zgjedhja e Panuccit, mund të jetë bast, por jo e jona. Edhe ai një ish-lojtar shumë i mirë, por e njoh pak, megjithëse duket se ka dëshirë të bëjë mirë. E rëndësishme është të ndjek rrugën e De Biasit”, u shpreh Luciano Moggi, këshilltar i Partizanit.

Më pas, Moggi tregon se cilat janë synimet e tij dhe çfarë po përpiqet ti këshillojë e mësojë presidentit Demi.

“Unë nuk jam drejtues te Partizani që vendos, por këshilltar i presidentit Demi. Si i tillë e kam këshilluar presidentin që të krijojmë një Juventus të vogël, pra atë që bëra unë me atë skuadër, me Torinon apo Napolin. Krijim i bazës të të rinjve, pasi një skuadër nuk mbështetet vetëm tek blerjet, por edhe tek shitjet. Një futbollist i mirë nuk jep gjithmonë maksimumin tek një skuadër e caktuar, duhen parë karakteristikat.

Një ekip futbolli duhet te veprojë në unison. Për shembull tek Juventusi, mora Zidane, por përkrah tij ishte Edgar Davids. Njëri që dinte ku të hidhte topin dhe tjetri ku të fuste këmbën.”, thotë Moggi.

Pak ditë më parë në mediat italiane, Moggi është akuzuar nga prej trajnerëve më të njohur italian si Zdenek Zeman, se kudo që shkon i falimenton klubet.

“Po e kam lexuar edhe unë intervistën. Zemani në Itali njihet si njeri që flet keq, për Juventusin dhe për mua. Klubet e mija kanë fituar gjithçka dhe kanë funksionuar shumë mirë financiarisht.

Për shembull, kur mora unë Juventusin, ne i kishim borxh FIAT-it, 55 miliard lireta. Ja kthyem borxhin dhe për 12 vite fituam gjithçka, pa i kërkuar më asnjë liretë presidentit Anjeli, gjithçka e bëra me forcat e mija. Këtë gjë nuk mund ta thotë një si ai që e kanë shkarkuar nga klubet aq herë sa nuk mbahet mend.

Le t’ju kujtoj paraqitjen e tij të fundit tek Lugano në Zvicër. E çoi në vendin e fundit dhe e hoqën vendosën Tramezzanin, i cili e çoi në Europë. Kështu që as do kisha më dëshirë t’i përgjigjesha këtij djali, por do të bënte më mirë të mësonte të trajnonte se sa të flas keq për njerëzit”, thotë Moggi.