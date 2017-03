Dega e Pestë e FRLDK-së së Prishtinës pastrojnë Liqenin e Badovcit

Dega e Pestë e FRLDK së Prishtinës përkrahur edhe nga katër degët e tjera të FRLDK-së së Prishtinës, sot me shumë anëtar të tjerë kanë ndërmarr një aksion për të pastruar Liqenin e Badovcit nga mbeturina të shumta të cilat kanë kapluar këtë liqe jetik për banorët e Prishtinës me rrethinë.

“Këtë iniciativë e kemi marr me arsyen për ta sensibilizua opinionin që të jenë më të kujdesshëm për ta ruajtur ambientin dhe që të mos hedhin mbeturina në ambientin e hapur, sepse përveç pamjes së shëmtuar që merr natyra me këto dukuri jo të mira, por njëherësh edhe bëjnë dëm në ndotje të liqenit pasi që një pjesë shumë e madhe e banorëve të kryeqytetit furnizohen me ujë të pijes nga ky liqe”, shprehet kryetari i FRLDK-së për Degën e Pestë, Agron Avdyli.

Avdyli njëherësh ia kujton Komunës së Prishtinës që të kujdeset me këtë ambient si dhe me tërë territorin e komunës ku është mbushur dhe kapluar nga mbeturinat, që t’i trajtoj ato dhe t’i menaxhoj ato ma mirë, për ndryshe qytetarët e Prishtinës do të gjobisin vet kryetarin e komunës dhe menaxhmentin e saje me anë të votës.

Agron Avdyli falënderon sponsorët që ndihmuan këtë aksion, njëherësh falënderon edhe kryetarin e FRLDK-së Fidan Rekaliun, si dhe pesë kryetarët e degëve të Prishtinës, Ismet Beqirin, Mustafë Krasniqin, Hazir Borovcin, Halim Muqollin dhe Agim Gashin, ministrin, Arban Abrashi si dhe zëvendësministrin e shëndetësisë Izet Sadikun për pjesëmarrjen e tyre. /KI/