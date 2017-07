Dega e katërt e LDK-së favorizon Vjosa Osmanin si kandidate për kryetare të Prishtinës

Gruaja më e votuar në Kosovë në zgjedhjet e tanishme, Vjosa Osmani, ka shumë gjasa që të jetë kandidatja e LDK-së në garën për ta marrë Prishtinën në zgjedhjet lokale të 22 tetorit.

Ndonëse janë lakuar disa emra të mundshëm të kandidatëve të LDK-së për Prishtinën, në mesin e të cilëve ishte edhe ish-kryetari i Prishtinës Ismet Beqiri, sikurse edhe anëtari më i ri i kësaj partie Lumir Abdixhiku, disponimi se kush duhet të jetë në këtë garë është më shumë te Vjosa Osmani.

Këtë e ka bërë të ditur për Gazetën Express, kryetari i degës së IV-të të LDK-së në Prishtinë Halim Muçolli, i cili ka dhënë detaje se çfarë u bisedua në takimin e djeshëm mes zyrtarëve të LDK-së për këtë çështje.

Ai ka sqaruar së mbështetja më e madhe i është dhënë Vjosa Osmanit, ndonëse një gjë e tillë nuk është finalizuar ende.

“Po dje e kemi pas një mbledhje ku është diskutuar për kandidatët për Prishtinën.

Shumica absolute kanë shprehur preferenca për Vjosa Osmanin, nuk e kemi finalizu deri në fund por që disponimi është për Vjosa Osmanin”, është shprehur Muçolli për Express.

Muçolli njihet edhe si kritikues i udhëheqjes së Mustafës, madje pak para zgjedhjeve të 11 qershorit, ai kishte kërkuar që kreu i kësaj partie të mos jetë bartës i listës zgjedhore.

Megjithatë, Mustafa jo vetëm që u tërhoq nga kandidimi për kryeministër, por nuk mori pjesë as në listën zgjedhore për deputet.

I pyetur se kush duhet të japë llogari për zvogëlimin e LDK-së, kryetari i degës së IV-të tha që sigurisht se dikush duhet dhënë llogari dhe se ai duhet të jetë lidershipi.

Ai shtoi se partia e tij nuk duhet të jetë e kënaqur me pozitën ku është tani. “LDK për herë të parë ka dalë partia e fundit dhe LDK nuk duhet të jetë e kënaqur me asnjë pozitë tjetër përpos pozitës së parë”, ka thënë Muçolli.

Duke e komentuar gjendjen në të cilën gjendet partia e LDK-së në krye me Isa Mustafën, Muçolli tha se nuk ka ndonjë preferencë për kryetar të LDK-së por shtoi se, gjatë muajit gusht duhet të mblidhet Kuvendi i Përgjithshëm për të diskutuar.

“….dhe ose duhet të japë dorëheqje kryetari ose duhet ndonjë vendim tjetër”, theksoi ai ndër tjerash.

Se LDK ka nevojë për një rifreskim në struktura dhe lidership, e thotë për Express edhe Fatmir Haxholli, anëtar i kryesisë së degës së katërt të LDK-së në Prishtinë.

I pranishëm në takimin e djeshëm më strukturat e LDK-së, zyrtari i kësaj partie vlerëson se duhet bërë ndryshime brenda subjektit, pavarësisht qëndrimit të LDK-së jashtë PAN-it.

“Si gjithmonë, patëm një diskutim të gjallë dhe përmbajtjesore në lidhje me analizën e rezultatit të zgjedhjeve dhe kandidaturën për Prishtinë. Në lidhje me rezultatin, në degë ekziston përshtypja që pavarësisht pozitës së LDK-së në lidhje me bashkëpunimin qeverisës jashtë PAN-it, apo të qenit e vetme në opozitë, nevojitet rifreskim në struktura dhe lidership, diçka që lidhet ngushtë me llogaridhënie aktive. Thjesht ‘gjak i ri politik’ që siguron dinamizëm politik. Në këtë sfond buron edhe kandidatura për Prishtinë, pra flitet për emra të rinj në moshë por edhe tërheqës për gjeneratën e re votuese”, thekson Haxholli.

LDK doli e treta në zgjedhjet e 11 qershorit, pas PAN-it dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Ky rezultat ka zgjuar edhe shqetësime brenda LDK-së. Edhe për këtë Haxholli sqaroi se elektorati reagoi me votë, duke ua dhënë kështu rastin e fundit politik.

“U pa se elektorati i LDK-së është i emancipuar politikisht, ai ka reaguar me votë, dhe disave u ka dhënë rastin e fundit politik, rastin e rirreshtimit, dhe jo siç mund të ketë iluzione dikush, riciklimin politik. Koha nuk pret”, ka shtuar ai.

Sidoqoftë, nëse Vjosa Osmani zgjidhet si kandidate për t’i hyrë garës së Prishtinës, ajo si kundërkandidat do ta ketë kryetarin aktual të kryeqytetit, Shpend Ahmetin.

Ahmeti ka pranuar se do të rikandidojë përsëri që ta vazhdojë udhëheqjen e Prishtinës.