Dedaj i quan “matrapazë” ata që refuzojnë PAN-in

Gjergj Dedaj i ka quajtur matrapazë ata që nuk po pranojnë që të bëjnë koalicion me tri subejktet që në zgjedhje garuan si PAN, e që dolën fituese.

Kryetari i Partisë Liberale të Kosovës në një postim në Facebook ka shkruar se të gjithë do ta pranojnë në fund, por po kundërshtojnë që ta rrisin pazarin.

“Hani molla e mos genjeni! Secili do pranoj koalicionin me PAN-in, veq po thone jo per ta ngritur pazarin, e ne fund ndonese e bejne per interesa personale, klanore e partiake, thone se gjoja e beme per Kosoven! Matrapaz se jo mahi!”, ka shkruar ai.