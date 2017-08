Deda: Nuk besoj që PAN vjen në seancë edhe nëse caktohet më 24 gusht

Deputeti i LAA’së, Ilir Deda, ka kundërshtuar kërkesën e PAN’it, në mbledhjen konsultative, që seanca konstituive e Kuvendit të caktohet më 24 gusht.

Ai tha se nuk mund t’i besohet koalicionit PAN që do të marrin pjesë as nëse seanca caktohet me këtë datë, pasi të njejtët kishin kërkuar që seanca të caktohet më 17 ose 18 gusht.

“Jeni zotuar që seanca të jetë më 17 ose 18 gusht e jo një shtyrje siç po e bëni tash. Korrekt duhet me qenë edhe ju. Marrëveshja është diçka që duhet me u bë diqysh dhe nuk është korrekte ju se çka po bëni sot”, tha Deda.

“Qysh me ju besu na se do të vini më 24 gusht. Nuk kemi arsye me ju besu as sot. Njëjtë mendoj që nuk duhet të thirret seanca pa të gjithë deputetët. Nuk kontestojmë thirrjen e seancave por nuk i bënë nder askujt thirrja e seancave pa deputetë”, deklaroi tutje deputeti i LAA’së në mbledhjen konsultative që po zhvillohet në Kuvend të Kosovës, me përfaqësuesit e partive politike, të thirrur nga kryesuesi Adem Mikullovci.