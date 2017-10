Deda: Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje deri më 2019

Deputeti i Alternativës në Kuvendin e Kosovës, Ilir Deda ka përmendur dy skenarë të fazës së tretë të dialogut, njëri që e bën Kosovën anëtare të plotfuqishme të bashkësisë ndërkombëtare, madje edhe anëtare të OKB-së dhe tjetri, i cili sipas Dedës, e largon Kosovën nga anëtarësimi në bashkësinë ndërkombëtare dhe e ndan politikisht Kosovën.

Deda ka deklaruar se faza e tretë e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës do të zgjasë dy vjet, respektivisht deri në vitin 2019. Sipas tij, deri në vitin 2019 duhet të arrihet një marrëveshje juridikisht e obligueshme në mes të Beogradit dhe Prishtinës.

“Faza e tretë e dialogut do të zgjasë deri më 2019-ën, sepse në vitin 2019 fillon të planifikohet buxheti i ri i BE-së, e cila i ka dhënë sinjale Serbisë dhe Malit të Zi se në vitin 2025 mund të anëtarësohen në BE. Gjatë kësaj kohe Prishtina dhe Beogradi duhet të arrijnë marrëveshje juridikisht të zbatueshme dhe të obligueshme. Pas marrëveshjes, deri me 2025 BE-ja do ta shqyrtojë implementimin e marrëveshjes”, ka thënë Deda.