Deda e Beqiri e quajnë për keqardhje hedhjen e gazit lotsjellës

Deputeti i Alternativës, Ilir Deda, ka thënë se seanca për demarkacionin do të vazhdojë pas pastrimit të sallës nga gazi lotsjellës.

Deda, në një prononcim para mediave, tha se dhuna nuk e ndalë vullnetin për lëvizje të lirë të qytetarëve të Kosovës.

“Dje pata shpresë se ka avancim politik, se ka maturi politike, po tash na dëshpëruan. Disa thanë se do ta bëjnë, do të hedhin gaz lotsjellës, por s’u besova. Vetëvendosje, në vend se të votojë pro, kthehen me metoda që u bëjnë dëm vetëm atyre”, theksoi Deda, raporton Koha.net.

Ndërsa, Ismet Beqiri, nga LDK, tha se kjo s’është asgjë e re, por vetëm vazhdim i prishjes së imazhit të Kosovës.

“Tash akterët janë më pak, por janë të të njëjtit subjekt politik, që është VV-ja. Kemi shpresuar se kësaj radhe, marrëveshja do të kalojë apo s’do të kalojë vetëm me votë. Por, kjo është për keqardhje”, tha Beqiri, ndërsa shprehu besimin se seanca do të vazhdojë deri në përfundim të votimit.

Ai nuk mundi të thoshte nëse janë siguruar votat për kalim të demarkacionit.

Në kohën kur pritej të vihej në votim Marrëveshja për demarkacionin, deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje hodhën gaz lotsjellës në sallën e Kuvendit.