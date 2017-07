Deda: Deputetët e LAA-së mund të dalin nga salla gjatë votimit për Qeverinë e PAN-it

Deputeti i zgjedhur i Kuvendit të Kosovës nga partia Alternativa, Ilir Deda, në Interaktiv të KTV-së, ka thënë se vendimi është që gjatë votimit për kreun e ri të Kuvendit në seancën konstituive, të gjithë deputetët e koalicionit LAA do të dalin jashtë salle.

Ai tha se është duke u krijuar një mjegull e cila ka për qëllim të legjitimojë kontrabandimin e deputetëve gjë e cila nuk është normale, thotë Deda.

“29 nga ne jemi zotuar se nuk do ta votojmë PAN-in, nuk ka koalicion me PAN-in. Të gjithë deputetët e koalicionit tonë janë që të ndjekin linjën zyrtare. E kemi diskutuar edhe një mundësi … që të dalim të gjithë nga salla në momentin kur vjen në çështje votimi i Qeverisë. Kjo nuk ka të bëjë me frikën se dikush mund të votojë. Kjo është diskutuar në dy mbledhjet e fundit”, ka thënë Deda.

Ai u shpreh i bindur se koalicioni PAN nuk i ka numrat për themelimin e Qeverisë, “sepse po t’i kishin, nuk do të dilnin pesë herë në ditë të thoshin se i kanë numrat”.

Deda thotë se Haradinaj duhet ta kuptojë se nuk mundet ta formojë Qeverinë me PAN-in duke llogaritur në mbështetjen e LAA-së apo Vetëvendosjes.