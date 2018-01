Deda: Deklarata e Quintit, paralajmërimi i fundit për të hequr dorë nga theqafja

Për deputetin e Alternativës, Ilir Deda, deklarata e shteteve të QUINT-it duket të jetë paralajmërimi i fundit për udhëheqësit e Kosovës që të heqin dorë nga theqafja dhe rruga e sfidimit më serioz të shtetësisë tonë.

“Me këtë bie në ujë propaganda e pushtetit se nuk do të rrezikohet marrëdhënia me shtetet kyçe të Perëndimit. Përkundrazi, Kosova u paralajmërua sot me izolim – apo siç u tha ‘për pasojat më të rënda negative … përfshirë këtu procesin e integrimit ndërkombëtar dhe Euro-Atlantik të Kosovës’. Gjithashtu, për herë të parë u theksua vendosmëria e shteteve të Perëndimit që ta çojnë një proces deri në fund me fjalinë ‘…presim që të gjitha shtetet të ndjekin penalisht ose të bashkëpunojnë në plotni në gjykimin e krimeve të supozuara të kryera në Kosovë’”, ka thënë Deda.

“Besoj thellë që nuk ka qytetar në Kosovë që e përkrah kolapsin e shtetit tonë në prag të dhjetëvjetorit të pavarësisë”, ka shtuar ai.