Dëbora, ministria e Infrastrukturës: Akset rrugore ku duhet të keni kujdes!

Përmes një njoftimi për mediat, kjo ministri bën me dije se në rajonin e Shkodrës ka pasur probleme me disa rrugë, të cilat janë pastruar nga kontraktorët.

Po ashtu, siç bëhet e ditur, për të mbajtura të hapura rrugët dhe si pasojë e ngricave po vazhdohet të hidhet kripë.

Probleme ka pasur edhe në disa akse të tjera rruge, por pas ndërhyrjeve është bërë e mundur zhbllokimi i tyre.

Njoftimi i plotë:

Ne Rajonin Verior Shkoder: Ka patur rreshje bore gjate nates, te cilat jane pastruar dhe vazhdojne te pastrohen nga kontraktoret. Gjithashtu vazhdon edhe shperndarja e kripes. Te gjitha akset qarkullohen pa zinxhire.

Ne Rajonin Jugor Gjirokaster: Te gjitha akset e Qarkut te Korces qarkullohen pa zinxhire, me perjashtim te aksit K/Boboshtice – Dardhe, ku rekomandohen zinxhiret, per shkak te sasise se bores dhe temperaturave te uleta. Kontraktoret jane ne gadishmeri dhe po vazhdojne pastrimin dhe kriposjen e akseve.

Ne Rajonin Qendror Tirane: Segmenti nga Vilat Qeveritare-Maja e Dajtit eshte e bllokuar. Segmenti Qafe Molle – Bize kalohet me zinxhire. Ne segmentin Lunik-Stebleve rekomandohen zinxhiret.

Gjendja është me e mire për kalueshmërinë e akseve, pasi temperaturat kane qene me te larta ne oret e mesdites. Megjithate, me afrimin e oreve te mbremjes, perdoruesit e rruges duhet te tregojne kujdes dhe te levizin me shpejtesi te reduktuar ne zonat me prezence bore.