De Biasi i lë të gjithë pa fjalë: Dua të drejtoj Realin e Madridit

Ish-trajenri i Kombëtares, Gianni De Biasi, do të qëndrojë disa ditë në Shqipëri, pasi është ftuar nga FSHF-ja për festën e fundvitit.

Sapo ka mbërritur në Rinas, tekniku italian për TCH ka dhënë fillimisht vlerësimin e tij për punën e deritanishme të pasardhësit të tij, Christian Panucci.

“Mendoj që Panucci i ka mundësitë dhe eksperiencën për të bërë gjëra të mira me këtë kombëtare. I kam parë të gjitha ndeshjet e kombëtares dhe më kanë pëlqyer shumë, sidomos ndeshja me Turqinë. Mund të them se disa lojtarë kanë patur rritje të dukshme dhe ajo që ka rëndësi është vazhdimësia. Për pjesën tjetër unë nuk futem asnjëherë në punët e të tjerëve, nëse do të duhet ndonjë ndihmë jam gati ta jap”, tha De Biasi.

Ndërkohë që për De Biasin, 2017 ka qenë gjithashtu një vit me dy fytyra: “Ky ka qenë një vit me dy fytyra. Në mesin e tij vendosa të ndërpres marrëdhënien me kombëtaren shqiptare dhe më pas kisha një dëshirë të madhe të kthehesha në kampionatin spanjoll. Nuk m’u dha koha që të punoja ashtu si unë di të punoj dhe pas dy muajsh gjithçka përfundoi, por më mirë kështu. Në jetë ndodh edhe kështu, e mora shkarkimin me shumë qetësi dhe jam në pritje të bëj diçka më të rëndësishme”.

Sa i përket të ardhmes së tij, italiani lëshon batutën e vitit. “Sa i përket të ardhmes, shpresoj të drejtoj Realin e Madridit”, thotë duke qeshur De Biasi.