De Biasi flet pas votimit: Ndihem i vlerësuar!

Gianni De Biasi është një shtetas shqiptar dhe për këtë ka të drejtën e votës. Sot në orën 12:00 strategu italian votoi në një nga zonat tradicionale në Tiranë, te “Xhamlliku”.

Në një reagim të shkurtër për mediat, De Biasi nënvizoi se e njeh shumë mirë këtë vend dhe ndihet i vlerësuar.

“Kam disa vite që jetoj në Shqipëri dhe e njoh shumë mirë këtë vend. Nëse nuk do më përfshinin në lista do isha i mërzitur. Isha i qartë për votimin pasi procedura është e thjeshtë. Do të vazhdoj të ndjek zhvillimet e fundit nga vendi që kam kaluar emocione të mëdha. Do të votoj edhe herë të tjera…”, u shpreh shkurtimisht ai.