Dasmë në shtëpinë e deputetit të LSI-së: Marrin nusen me helikopter dhe qëllojnë me armë (Foto-Video)

Deputeti i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim Ylli Shehu, ka martuar vëllanë e tij së fundmi me një dasmë që me siguri do të mbahet mend gjatë në Kukës.

Ashtu si edhe në disa raste të tjera vitet e fundit, nusja e vëllait të deputetit është marrë me helikopter. Megjithatë në dasmë familja ka ruajtur edhe traditat. Nusja është pritur në shtëpi me lodra e me curle, ndërkohë që për të shprehur gëzimin e madh familjar, i ati i Ylli Shehut dhe ai vetë kanë qëlluar në ajër me armë./Syri.net